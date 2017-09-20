В Праге появятся новые места для легального стрит-арта

За рисование баллончиками на фасадах домов в Праге можно получить наказание до одного года тюрьмы. Для тех, кто хочет самовыражаться в рамках закона, в столице откроют новые площадки под граффити.

Каждый молодой «райтер» (т.е. художник граффити) в Праге стоит перед выбором: сделать рисунок в специально отведенном для этого месте или расписать фасад нелегально. Нужно знать, что за нелегальную роспись стен в Чехии предусмотрено наказание до одного года тюрьмы. Чаще всего подобные дела «спрееров» (так уличных художников называют чехи) рассматривают в ускоренном режиме, а молодые люди отделываются условным наказанием.

Однако в Праге есть и возможности для тех, кто хочет выразить свою творческую натуру и не нарушать при этом закон. Количество таких мест с каждым годом растет. Это положительная новость как для райтеров, так и для владельцев домов, которые переживают за внешний вид фасадов.

Например, Прага 4 предлагает художникам сразу 7 новых мест. Среди них стены на Подольской, Модржанской или Виденьской улицах. Не опасаясь полиции, можно рисовать на мостике велодорожки возле Браника, в подземных переходах у Пршиставиште и на пути Побржежни (Pobřežní cesta).

Район Йижни-Мнесто на данный момент располагает 11 площадями для рисунков, еще несколько добавится к ним в ближайшее время. Места это будут хорошие, так как в выборе участвовал известный представитель стрит-арта Паста Онер, который, тем не менее, считает, что нелегальное граффити тоже нужно городу – за исключением рисунков на исторических достопримечательностях.

Другие городские части Праги также думают над этим вопросом. Например, в Праге 8 уже ищут подходящие для граффити места. Новые площади для стрит-арта планируют открыть и в Праге 5. Одновременно с этим городская часть запускает программу «Стоп нелегальному граффити».

Аналогичные изменения проходят в Праге 10. Там специализированная компания смывает рисунки уличных художников с фасадов частных и городских домов и покрывает их защитным слоем. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно только застраховать дома от вандализма. Подобная программа уже давно работает в Праге 7, в ближайшее время к ней подключится и Прага 1, где заявления на очистку фасада подали сотни людей.

Источник: Denik.cz