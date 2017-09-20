Видео: в Праге открылся крупнейший магазин товаров без упаковки

Свежие сыры, печение, фрукты, овощи, крупы, бобовые, косметика и средства бытовой химии. Все это можно купить на развес в экологическом магазине товаров без упаковки в Праге.

В пражском районе Дейвице (по адресу Pod Kaštany 5) открылся экологический магазин товаров без упаковки Bezobalu. В нем можно купить косметику и средства бытовой химии на развес, свежие сыры, печенье, фрукты, овощи и другие продукты. Все товары покупатели складывают в матерчатые сумки и коробки.

По площади (127 м2) и ассортименту это крупнейший подобный магазин в Чехии. Всего на полках представлено 450 различных товаров, а в ближайшее время это количество планируют увеличить втрое. Каждый покупатель на входе в магазин в первую очередь взвешивает емкости для товаров на специальных весах, затем наклеивает на них наклейку с указанным весом, а после этого приступает к покупкам. Контейнеры, матерчатые сумки или пакеты из биоматериалов можно купить и в магазине.

На полках представлены сыры, свежее печенье, фрукты, овощи, косметика и средства бытовой химии. Гели для стирки, кондиционеры для белья и средства для мытья посуды стоят в среднем 100-150 крон за 1 кг. Покупатели наливают все средства в емкости самостоятельно: кремы и другую косметику можно набрать в металлическую емкость, а после использования вернуть ее обратно.

В магазине можно найти и продукты питания с длительным сроком хранения. Это крупы и бобовые, которые составляли основу ассортимента первого магазина товаров без упаковки на Белеградской улице в Праге.

Что касается цен, то они довольно высокие. К примеру, из нескольких видов риса самый дешевый стоит 80 крон за килограмм. Буханка хлеба обойдется в 65 крон. Но все товары отвечают био-качеству, большинство из них – чешская продукция.

По словам организаторов проекта, польза от торговли товарами без упаковки не только экологическая, но и экономическая: покупателям не нужно платить за упаковку, которая в некоторых случаях повышает цену товара вдвое.

Проект удалось реализовать во многом благодаря успешному сбору денег на краудфандинговой платформе HitHit. Авторы получили на осуществление своей идеи 1,2 млн крон от пользователей. Это четвертый успешнейший сбор в истории чешского краудфандига.

Источник: idnes.cz