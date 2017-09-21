Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 13 °C
Преступник украл у пенсионерки в Чехии коноплю, наказание понесут оба

Преступник украл у пенсионерки в Чехии коноплю, наказание понесут оба

artyommm 595 0
Пожилая женщина не ожидала, что дело обернется против нее самой.
Преступник украл у пенсионерки в Чехии коноплю, наказание понесут оба

Не только преступник, но и женщина из Находского района, у которой он украл с участка коноплю, будут наказаны в соответствии с чешским законодательством. Молодой человек пробрался через ограждение на участок к 74-летней пенсионерке, и та вызвала полицию. Но она не ожидала, что полицейские предъявят обвинение и ей самой.

Делом занимается полиция Яромнержа. В каком именно населенном пункте во вторник, 19 сентября, произошел инцидент, не сообщается. 

Неизвестный мужчина прошел на участок через открытую калитку и нашел 1,5-метровый куст конопли, который рос в ведре. Он принес его к дому, где очистил растение от побегов, а потом уехал на своей машине. Стебель он оставил на месте. Потерпевшая сообщила полиции, что вор причинил ей ущерб в размере 300 крон, так как она изготавливает из конопли обезболивающую мазь. 

Полиция сейчас разыскивает преступника, которого обвиняют во вторжении на частную территорию. Пенсионерку, которая сообщила о краже, ожидает, скорее всего, штраф. По словам полиции, она незаконно выращивала у себя на участке наркотическое растение. В отношении женщины завели административное дело.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
наркотики марихуана Чехия полиция пенсионеры
Читайте
по теме 
Полиция Чехии с коллегами раскрыла уникальную банду по производству первитина
14.09.2017 15:32 Общество
Полиция Чехии с коллегами раскрыла уникальную банду по производству первитина
1339 0
Видео: Буйный наркоман в Чехии бросает с крыши черепицей в людей
08.09.2017 14:50 Общество
Видео: Буйный наркоман в Чехии бросает с крыши черепицей в людей
1005 0
Курьез в пражской полиции: Сын сотрудницы приехал на участок в наркотическом опьянении
29.08.2017 12:38 Общество
Курьез в пражской полиции: Сын сотрудницы приехал на участок в наркотическом опьянении
1005 0
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии
07.06.2017 11:28 Общество
Арест десятилетия: Полиция разбила крупнейшую сеть первитиновых лабораторий в Чехии
2409 0
Последние новости:
21
сентября
Полиция ищет детей с надувной горки в Праге
21.09.2017 15:42 Общество
Полиция ищет детей с надувной горки в Праге
594 0
Сравнение доходов в ЕС: Немцы бы плакали от чешских зарплат
21.09.2017 15:23 Экономика
Сравнение доходов в ЕС: Немцы бы плакали от чешских зарплат
1036 0
За аренду квартиры в Чехии можно заплатить криптовалютой
21.09.2017 13:37 Экономика
За аренду квартиры в Чехии можно заплатить криптовалютой
284 0
В пражском метро появится бесплатный Wi-Fi
21.09.2017 11:27 Общество
В пражском метро появится бесплатный Wi-Fi
416 0
Чешский город упразднил плату за вывоз мусора для своих жителей
21.09.2017 11:22 Общество
Чешский город упразднил плату за вывоз мусора для своих жителей
329 0
Центр Праги защитили от террористов
21.09.2017 11:06 Общество
Центр Праги защитили от террористов
1101 0
В Чехии открылся интернет-магазин от крупной торговой сети
21.09.2017 10:37 Экономика
В Чехии открылся интернет-магазин от крупной торговой сети
791 0
20
сентября
Видео: в Праге открылся крупнейший магазин товаров без упаковки
20.09.2017 16:34 Общество
Видео: в Праге открылся крупнейший магазин товаров без упаковки
1784 0
В Праге появятся новые места для легального стрит-арта
20.09.2017 13:29 Общество
В Праге появятся новые места для легального стрит-арта
243 0
Директор чешской строительной компании высказался о трудоустройстве украинцев
20.09.2017 13:19 Авторские колонки
Директор чешской строительной компании высказался о трудоустройстве украинцев
1693 0


Мобильная версия