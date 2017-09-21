Преступник украл у пенсионерки в Чехии коноплю, наказание понесут оба

Пожилая женщина не ожидала, что дело обернется против нее самой.

Не только преступник, но и женщина из Находского района, у которой он украл с участка коноплю, будут наказаны в соответствии с чешским законодательством. Молодой человек пробрался через ограждение на участок к 74-летней пенсионерке, и та вызвала полицию. Но она не ожидала, что полицейские предъявят обвинение и ей самой.

Делом занимается полиция Яромнержа. В каком именно населенном пункте во вторник, 19 сентября, произошел инцидент, не сообщается.

Неизвестный мужчина прошел на участок через открытую калитку и нашел 1,5-метровый куст конопли, который рос в ведре. Он принес его к дому, где очистил растение от побегов, а потом уехал на своей машине. Стебель он оставил на месте. Потерпевшая сообщила полиции, что вор причинил ей ущерб в размере 300 крон, так как она изготавливает из конопли обезболивающую мазь.

Полиция сейчас разыскивает преступника, которого обвиняют во вторжении на частную территорию. Пенсионерку, которая сообщила о краже, ожидает, скорее всего, штраф. По словам полиции, она незаконно выращивала у себя на участке наркотическое растение. В отношении женщины завели административное дело.

Источник: idnes.cz