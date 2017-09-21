Центр Праги защитили от террористов

На Староместской площади и в других людных местах в центре Праги установили железобетонные блоки, препятствующие распространившимся по Европе терактам в виде наезда на людей.

Фото: @janekrubes, Twitter.com

Пражский магистрат по соображениям безопасности установил на Староместской площади железобетонные блоки в целях профилактики наезда на людей. Об этом сообщил пресс-секретарь магистрата Вит Хофман.

Так называемые сити-блоки (городские блоки) уже можно увидеть в начале улицы Парижской – у въезда на площадь. Защитить площадь от террористов городу предложила полиция. Блоки являются собственностью города, их установка обошлась Праге в несколько десятков тысяч крон.

Сейчас в Чехии действует первая ступень угрозы терроризма. Это значит, что в стране существует угроза общественной безопасности в связи с ситуацией за границей, принадлежностью Чехии к евроатлантическим структурам и международной активностью страны. Это самая низкая (но не нулевая) степень угрозы. Об этом сообщило Министерство внутренних дел ЧР.

Сити-блоки установлены у Марианских крепостных стена, Староместской площади и в рамках акции Birell Grand Prix Praha 2017 на Вацлавской площади. В среду блоки появились на загруженных Иерусалимсекой и Маиселовой улицах.

Наезды террористов на людей в недавнем прошлом произошли во многих странах Европы: Финляндии, Испании, Германии и др. Аналогичный способ применили террористы в Лондоне.

Источник: Novinky.cz