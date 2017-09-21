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Чешский город упразднил плату за вывоз мусора для своих жителей

Чешский город упразднил плату за вывоз мусора для своих жителей

artyommm 329 0
Теперь жители этого города в Чехии будут вносить меньше коммунальных платежей.
Чешский город упразднил плату за вывоз мусора для своих жителей

Жители чешского города Усти-над-Лабем со следующего года будут освобождены от платы за вывоз мусора, которая составляет 500 крон в год. Такое решение приняли местные власти. Из-за отмены этого сбора город потеряет десятки миллионов крон в год.

Руководство Усти-над-Лабем решило отменить плату из-за того, что почти треть населения и так не платит за мусор. Городской бюджет сейчас находится в хорошем состоянии, поэтому местные власти решили сделать шаг навстречу жителям. 

Оппозиция предлагала отменить плату только для пенсионеров старше 66 лет, детей до 18 лет, студентов до 26 лет и людей, которые постоянно живут за границей. Но такое предложение не приняли. 

В настоящее время платить за мусор должны 90 000 жителей города. В этом году городские власти рассчитывали получить 39 млн крон, но пока город заработал 28 млн крон.

Плату за коммунальный мусор в Усти-над-Лабем уже отменяли с 2009 по 2010 гг., но тогда был существенно повышен налог на недвижимость, благодаря чему город получает около 100 млн крон в год. Этот налог никто не отменяет, и он сохраняется в прежнем размере. За квартиру около 70 квадратных метров человек должен платить около 1 200 крон в год.

Реальные расходы на вывоз и ликвидацию мусора существующая плата все равно не покрывает. Ежегодно город выделяет на эти цели около 70 млн крон. У мэрии сейчас по этой статье большие долги, санкции достигают 140 млн крон.

За вывоз мусора не платят и жители соседнего города Теплице, но финансовая ситуация в курортном городе другая. Усти-над-Лабем набрал кредитов, до 2030 года город должен погасить заем Европейского инвестиционного банка. Ежегодно он переводит ему около 100 млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Усти над Лабем мусор коммунальные услуги
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