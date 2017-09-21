В пражском метро появится бесплатный Wi-Fi

Пражское транспортное предприятия в конце сентября запускает тестовый проект: покрытие шести станций метро бесплатным подключением Wi-Fi.

Интернет и мобильная связь в пражском метро уже стали притчей во языцех. Хотя городские политики постоянно дают новые обещания, в метро до сих пор нельзя говорить по телефону без перебоев и пользоваться мобильным интернетом (за исключением нового отрезка на линии «А»). Поэтому вместо общего покрытия всех станций Пражское транспортное предприятия решило реализовать другую идею: в тестовом режиме установить подключение Wi-Fi на некоторых станциях.

Пилотный проект стартует в конце сентября – начале октября этого года. В рамках проекта интернет появится на шести станциях метро: Флоренц (линия «B» и линия «C»), Площадь Республики, Смиховский вокзал, Главный вокзал и Пражского восстания.

Согласно договору, оборудование для Wi-Fi установит компания ČD – Telematika (ČDT). Транспортное предприятие заплатит ей за проект 12 млн крон. Подготовкой проектной документации и инженерными работами займется фирма Gating Services.

В тестовой фазе система позволит подключиться к интернету 32 тысячам пользователей одновременно. Скорость подключения будет достигать 300 Мб/с. В будущем ее можно будет постепенно увеличить до 10 Гб/с.

Источник: lupa.cz