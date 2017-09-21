Полиция ищет детей с надувной горки в Праге

Полицейские начали расследование по делу о плохом техническом состоянии надувного аттракциона, на котором многие дети получили травмы.

Фото: Фото Полиции ЧР

Четырехлетняя девочка в середине июня получила травму на надувной горке в пражском районе Богнице. Врачам пришлось вставить ей в ногу спицу. Полиция уже выяснила, что виновата не девочка, а плохое техническое состояние аттракциона. Сейчас ищут других детей, которые также получили травмы на этой горке.

Надувной городок с горкой «Алладин» стоит вместе с другими детскими аттракционами на газоне перед зданием Дома культуры Краков в Праге 8. 15 июня девочка получила там серьезную травму ноги, скатившись с горки.

Мама сразу же отвезла ребенка в больницу, где врачи диагностировали серьезную травму конечности. Девочку доставили в операционный зал, где ей вставили спицу. Лечение затянулось на два месяца. Мама несовершеннолетней сообщила в полицию о происшествии.

Полицейские связались с администратором аттракциона. Его допросили, а потом проверили горку. При осмотре открылось, что поверхность для скольжения у аттракциона не «родная», т.е. ее заменили.

В полиции рассматривают версию, что девочка могла получить травму именно из-за плохого технического состояния аттракциона. Поэтому сейчас полицейские ищут других детей, которые также могли получить ушибы на горке. Помочь расследованию могут видео и фотографии, которые родители часто снимают на детских площадках. Свидетелей происшествий просят звонить в полицию по номеру 974 858 730 или на короткую линию 158.

Заведено дело по подозрению в причинении вреда здоровью по халатности.

Источник: idnes.cz