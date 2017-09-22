Статистика: Скольких чешских детей отобрали у родителей за границей

Институт по международной защите прав детей предоставил статистику по лишению родительских прав граждан Чехии, проживающих за рубежом.

С 2010 по сентябрь нынешнего года учреждения опеки за границей отобрали у родителей 338 чешских детей. Чаще всего детей у чехов забирают в Великобритании. Такую статистику подтверждает Институт по международной защите прав детей.

Среди причин, почему так происходит, обычно фигурируют угроза ребенку, тирания, насилие или пренебрежение родительскими обязанностями. В некоторых государствах по закону также запрещены физические наказания детей.

40% чешских детей, которых отобрали за рубежом у родителей, смогли вернуться в семью или к родственникам. Еще столько же живут за границей вместе опекунами или новыми родителями, которые их усыновили.

2016 год стал особенным в этой истории: тогда иностранные учреждения отобрали больше всего чешских детей. Речь идет о 74 детях из 44 семей. С 2010 года количество детей, которых зарубежные органы опеки отбирают у родителей, постоянно растет. Это связано с тем, что за границу уезжает все больше граждан Чехии. К середине текущего года остались без родителей 36 чешских детей из 18 семей.

Больше всего мальчиков и девочек у чешских родителей отобрали в Великобритании (284 ребенка с 2010 года). Далее по количеству таких случаев следует Германия, где родителей лишили прав в отношении 19 детей. В Норвегии и Италии было отобрано по три ребенка, в Ирландии и Австрии – по семь, в Испании – восемь.

72 ребенка смогли вернуться к своим родителям, еще 24 отправили к родственникам за границей, а 35 приехали в Чехию. Сотня чешских детей нашла новых опекунов за рубежом, 45 детей – усыновили. В детских домах за границей оказались три ребенка, в Чехии – 14.

Самый известный случай, когда у чешских родителей отобрали детей, – это история семьи Михалаковых. В 2011 году норвежская служба Барневарн отобрала у чешки Эвы Михалаковой двоих сыновей, Дениса и Давида. Чтобы бороться за детей, мама начала бить тревогу в Чехии, в ее поддержку люди подписывали петиции, проблемой стали заниматься на высшем политическом и дипломатическом уровне. Ситуацией занимался и Парламент. В результате Чехия и Норвегия даже обменялись несколькими дипломатическими нотами.

Источник: novinky.cz