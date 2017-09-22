Чехи продвинули стартап, который учит детей читать

Приложение Včelka планируют адаптировать под разные языки. В октябре его начнут использовать в польских школах.

Приложением Včelka, созданное чешским стартапом, учит детей читать. Им уже пользуется более 400 школ. С октября программу начнут тестировать польские школы. На будущее запланировано создание и других языковых версий.

Приложение позволяет тренировать чтение все детям, в том числе и тем, у кого наблюдается дислексия. Для таких детей разработаны специальные упражнения. Авторы «Пчелки» занимаются разработкой искусственного интеллекта, который умеет исправлять ошибки детей в чтении.

Когда ребята учатся читать, они обычно угадывают слово, а не читают его на самом деле. Упражнения в приложении созданы так, чтобы избавить их от этой привычки. Программу тестировали в течение трех лет. Она была предназначена в первую очередь для учеников с проблемами в чтении, но оказалось, что она несет пользу для всех детей.

Приложение Včelka разработали чехи Михал Цвингер и Михал Гудечек. Три года назад им удалось пробиться в список из 15 лучших стартапов в мире в рамках конкурса ТechCrunch Disrupt Battlefield. С тех пор они каждый год увеличивают число пользователей. На данный момент «Пчелка» предлагает сотни разных упражнений, и ей пользуется 400 школ и 25 специальных учреждений в Чехии.

Как работает приложение?

«Пчелка» зачитывает два похожих слова, а дети должны определить, чем они отличаются или выбрать картинку к слову. Приложение также позволяет понять, какие именно проблемы с чтением у ребенка; подбирает подходящие упражнения. При этом программа все равно не заменяет специального педагога, который работает с детьми с дислексией и другими особенностями в чтении. Цель создателей приложения – заменить не учителя, а учебники.

Источник: ihned.cz