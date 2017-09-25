Вход на станцию метро Anděl в Праге ограничили

Пассажиров просят пользоваться другим входом – со стороны автовокзала Na Knížecí. Люди с ограниченными возможностями, пассажиры с велосипедистами и колясками могут спуститься на лифте.

С понедельника, 25 сентября, пражане не смогут заходить на станцию метро Anděl через северный вестибюль с улицы Надражни. Неудобства связаны с тем, что там будут менять устаревшие эскалаторы, установленные еще в период социализма. Попасть на станцию можно будет только со стороны автовокзала Na Knížecí. Завершить работы планируется до июня 2018 года.

Кроме установки новых эскалаторов, на станции заделают щели, из которых затекала вода, проведут электромонтажные работы по установке новых приборов освещения и другого оборудования. В течение девяти месяцев будут заменены все три эскалатора станции.

Новые двигающиеся лестницы будут соответствовать современным требованиям к энергоэффективному оборудованию. Они будут более безопасны, в том числе и с точки зрения пожарной безопасности. Поставщик оборудования гарантирует доступность всех основных запчастей в течение 25 лет.

Спуститься на станцию Anděl можно и на лифтах, но Транспортное предприятие Праги просит пассажиров предоставлять такую возможность в первую очередь людям с ограниченными возможностями, а также пассажирам с велосипедами и колясками.

Пассажиры, которые привыкли пересаживаться на трамвай в сторону Баррандова или наоборот, теперь должны будет немного пройти по улице или выбрать в качестве места пересадки Смиховский вокзал.

http://video.idnes.cz/?idvideo=V170925_063653_prahah_nav

Источник: idnes.cz