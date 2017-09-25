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Видео: Мужчина угнал лодку в центре Праги, чтобы спасти жену от сатаны

Видео: Мужчина угнал лодку в центре Праги, чтобы спасти жену от сатаны

Vladislava M 840 0
Необычный инцидент рассматривали на прошлой неделе пражские полицейские: молодой человек отвязал от пристани два 27-метровых катера и поплыл на лодке по Влтаве, забыв весла на берегу.
Видео: Мужчина угнал лодку в центре Праги, чтобы спасти жену от сатаны

На прошлой неделе 24-летний мужчина угнал четврехметровую лодку у Манесова моста в Праге и поплыл на ней по Влтаве. Угонщик забыл весла, поэтому полицейские смогли его быстро догнать и вернуть на берег. При задержании мужчина не сопротивлялся. Он заявил, что угнал лодку для того, чтобы его жену не забрал сатана.

Молодой человек отвязал лодку от берега в 10 часов утра и поплыл на ней по реке. Управлять лодкой без весел он не мог –  как и вернуться обратно на берег. Полиция догнала мужчину на моторной лодке.

«Молодой человек был апатичным и не оказывал сопротивление. Он сказал, что отвязал лодку, потому что боялся за жизнь своей жены: если бы он этого не сделал, то ее забрал бы дьявол», – рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Мужчина не находился под влиянием алкоголя или наркотиков. Перед кражей лодки он успел испортить на причале источники подачи электричества и газа, к которым присоединяют пришвартованные лодки. Также парень отвязал два катера длиной 27 метров. К счастью, в этом время из магазина возвращался лодочник, который заметил происходящее и успел вовремя привязать судна обратно.

По словам пресс-секретаря полиции, ущерб составил 60 тысяч крон.

Виновника отвезли в психиатрическое отделение пражской больницы Богнице. Его подозревают в незаконном использовании и порче чужого имущества, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Решающим теперь станет психическое состояние мужчины.

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Темы
Прага Влтава полиция
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