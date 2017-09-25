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Самым цветущим городом Европы 2017 года стал чешский Брно

Самым цветущим городом Европы 2017 года стал чешский Брно

Vladislava M 795 0
Брно стал победителем конкурса «Цветущие города Европы», который проводят уже 40 лет. Эксперты оценили город за реконструкцию садов, парков и отношение к экологии.
Самым цветущим городом Европы 2017 года стал чешский Брно

Второй крупнейший город Чехии, Брно, получил золотую медаль в конкурсе «Цветущие города Европы». В этом конкурсе награждают те города, которые лучше всего ухаживают за зеленью. На данный момент в список самых зеленых европейских городов входят Эдинбург, Дрезден и Бирмингем.

«Брно за 40 лет, в течение которых проходит этот конкурс, стал первым чешским городом, получившим такую честь», – рассказал заместитель мэра Брно по вопросам окружающей среды Мартин Андер.

По его словам, награда повысит престиж города и привлечет туристов. На осмотр города комиссии выделили около 7 часов. За это время эксперты оценили 12 разных мест Брно, связанных с общественной жизнью. Кроме парков, зеленых закутков и садов они изучали, как в городе решают проблему с выбросом мусора (используют ли жители распределение), насколько город приятен для туристов и как горожане относятся к экологии.

Кроме того, жюри оценивало работу профессионалов из городских компаний, которые ухаживают за зеленью. Также экспертов интересовало, участвуют ли в озеленении города сами брненцы, которые посылали на конкурс фотографии цветущих мест города.

Членам комиссии очень понравилось, что в Открытом саду Брно люди сами ухаживали за клумбами. Также эксперты отметили команду добровольцев, которая возродила виноградники на южном склоне холма под замком Шпильберк.  Город похвалили и за  то, что парк вокруг замка используют все поколения, а в районе Нове-Лисковице по инициативе людей вместо запланированных панельных домов обустроили живописный сквер Под Плахтами с озером.

За парками и аллеями в Брно следит городская компания «Общественная зелень города Брно», которая получает бюджет 45-50 млн крон в год. Десятки миллионов крон выделяют на уход за зеленью отдельные городские части.

В ближайшее время жизнь горожан сделают еще более приятной новые проекты. Например, над Открытым садом хотят облагородить северный склон холма. Там появятся пешеходные дорожки, научная тропа, а в будущем – дорожка между кронами деревьев. Кроме того, подписан договор на реконструкцию еще одной части Капуцинских террас под Петровом за 20 млн крон. Появятся и новые зоны отдыха в центре города.

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Темы
Брно рейтинг экология Чехия
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