Известный чешский актер скончался после падения с Карлова моста

В субботу, 23-го сентября, с Карлова моста в Праге спрыгнул в воду известный актер Ян Триска. От полученных травм он скончался в больнице спустя два дня.

Фото: Michaela Říhová, Právo

После субботнего падения с Карлова моста в Праге в больнице скончался известный чешский актер Ян Триска. Ему было 80 лет. Эту информацию сообщил достоверный источник порталу Novinky.cz.

Триска упал с Карлова моста в Влтаву в субботу, 23-го сентября, после 16 часов дня. К нему сразу же подплыли люди и оказали ему первую помощь. Затем актера перевезли в пражскую Военную больницу в районе Стршешовице. Почему Триска упал с моста в реку, было это случайностью или попыткой самоубийства, остается неизвестным.

Ян Триска – один из самых талантливых чешских актеров поколения 60-х. Его называли чешским Марлоном Брандо. В 1977 году он эмигрировал из коммунистической Чехии в Калифорнию, где достиг успехов в Голливуде.В американский период Триска играл в фильмах режиссера Милоша Формана, фантастических картинах и др.

После эмиграции актера коммунистический режим в Чехословакии пытался стереть Триску из памяти чехов. Многие фильмы с его участием запрещали показывать. После смены режима в 1989 году актер напомнил о себе ролью в пьесе «Король Лир» в театре и ролью учителя Игоря Гниздо в фильме «Начальная Школа» Яна Сверака. В последние годы актер снимался во многих чешских фильмах и играл в театре «На Йезерце».

С 1982 года Ян Триска жил в Лос-Анджелесе с женой Карлой, бывшей актрисой и теперешним менеджером в отеле Bel Air. У Триски и Карлы родилось две дочери: Карла и Яна.

Ян Триска был известен как аскет, он любил порядок и чистоту, придерживался принципов правильного питания, не курил, не пил алкоголь, избегал вечеринок и занимался бегом.