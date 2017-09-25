Прагу заполонят бесплатные желтые велосипеды

В чешскую столицу пришел китайский сервис вело-шеринга ofo.

На чешский рынок пришла китайская компания ofo, которая запускает в Праге новый сервис проката велосипедов по системе вело-шеринга, или совместного использования велосипедов. С 2014 года она объединила более 10 млн велосипедов и 200 млн пользователей в 180 городах 13 стран мира.

В Праге 7 планируется предложить 300 велосипедов желтого цвета. До конца года пользоваться ими можно будет бесплатно. Ofo не создает специальных станций и велопарковок. Система подключена к замку, который висит прямо на велосипеде. Чтобы его открыть, нужен мобильный телефон с установленным приложением (доступно в App Store и Google Play).

Когда велосипед больше не будет нужен, его можно оставить на любом месте в городе. Главное, чтобы он не представлял угрозы для движения автомобилей и пешеходов. После того как предыдущий пользователь закроет замок, велосипед будет снова доступен для всех, кто установил приложение. Сервисом заинтересовалось уже несколько городских частей.

Сейчас по Праге ездит несколько тысяч розовых велосипедов от сервиса Rekola. Велосипеды также предлагает компания České dráhy и различные пункты проката.

Ранее Прага подготовила тендер за 100 млн крон на создание собственной системы вело-шеринга, но магистрат от него отказался после того, как Управление по защите экономических конкурсов нашло в условиях несколько ошибок.

Источник: denik.cz