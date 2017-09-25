Чешские метеорологи сделали прогноз на неделю

В начале недели будет прохладно, но потом потеплеет. Воздух будет прогреваться выше 20 градусов Цельсия.

В начале последней недели сентября погода будет облачной и дождливой, но к середине тучи разойдутся, а воздух прогреется до 20 градусов Цельсия и выше. По утрам будет туманно, к выходным похолодает и ожидаются кратковременные дожди.

Во вторник, 26 сентября, будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Вечером дождь прекратится, небо станет ясным. Воздух прогреется до 16-20 градусов Цельсия.

В среду, 27 сентября, ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. В течение дня средняя температура воздуха будет составлять 18-22 градуса Цельсия.

В четверг, 28 сентября, утром будет туман и переменная облачность, которая перейдет в пасмурную погоду с дождями. Уличный термометр будет показывать 18-22 градуса Цельсия.

В пятницу, 29 сентября, ожидается утренний туман, облачная с прояснениями погода. Местами могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет варьироваться от 18 до 22 градусов Цельсия.

В выходные, 30 сентября и 1 октября, метеорологи прогнозируют облачную и облачную с прояснениями погоду. Местами пройдут дожди, днем будет от 14 до 19 градусов тепла.

Источник: idnes.cz