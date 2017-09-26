Скандал: Азербайджан похвастался чешскими пушками, несмотря на эмбарго

В промо-ролике армии Азербайджана фигурирует чешская военная техника. При этом Чехия придерживается запрета на ее продажу Азербайджану. Делом занялись секретные службы.

Чешская военная техника появилась в промо-ролике азербайджанской армии. Речь идет о ракетомете RM-70 и самоходной пушке-гаубице Дана-М1 (Dana-M1), которую производит холдинг Czechoslovak Group. При этом официально Чехия придерживается эмбарго на военные товары в отношении Азербайджана.

По информации азербайджанского агентства «Тренд», чешская пушка-гаубица Дана была задействована в масштабных учениях, в которых участвовали 15 000 военных. Учения проходили с 18 по 22 сентября на территории Азербайджана.

Данную информацию подтверждает и министерство обороны. Азербайджан получил новое артиллерийское снаряжение из Чехии. Самоходная гаубица чешского производства Дана была поставлена в Азербайджан, где ее задействовали в масштабных маневрах при участии различных видов войск.

Чешские правительственные учреждения и секретные службы уже изучают видео и пути, которыми чешская военная техника могла попасть на Кавказ. Пресс-атташе холдинга Czechoslovak Group уверяет, что при продаже техники компания действует в соответствии с законами и международными правилами.

На вывоз военной техники из страны компания должна получать согласие МВД, МИД и министерства обороны. Затем решение принимает министерство промышленности и торговли. Пресс-атташе министерства обороны Ян Пейшек сообщил, что за последние несколько лет министерство не рассматривало никаких вопросов, связанных с экспортом военного материала в Азербайджан. По его словам, неизвестно, как упомянутая техника могла там оказаться.

Министерство промышленности сейчас изучает подробности, куда в последние годы из Чехии вывозились гаубицы и ракетометы.

Почему Чехия придерживается эмбарго на военные товары по отношению к Азербайджану? Между ним и Арменией с начала 90-х гг. тянется конфликт из-за Нагорного Карабаха. На этой войне погибло около 30 000 человек. В последний раз военные действия проходили в апреле прошлого года. За 4 дня погибло около 200 военных с обеих сторон.

Организация по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе и ЕС рекомендовали своим членам не поставлять оружие ни в Азербайджан, ни в Армению. Большинство государств ЕС поддерживает необязательное эмбарго, в их числе и Чехия.

В прошлом Азербайджан купил в Чехии военные материалы (не для убийств) на сумму более 1 млн евро, года назад объем покупки был в три раза больше.

Источник: novinky.cz

Источник фото: www.trend.az