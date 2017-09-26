Ученые доказали, что на территории Чехии жили уникальные динозавры

Теперь у Чехии есть собственный динозавр, названный в честь художника Зденека Буриана. Бурианозаурус Аугустаи жил на территории страны 95 млн лет назад.

Фото: Edyta Felcyn, Creative commons

14 лет назад возле чешского города Кутна-Гора ученые обнаружили бедренную кость неизвестного динозавра. Команда экспертов под руководством палеонтолога Даниэла Мадзиа, которая изучала кость, утверждает, что она принадлежит новому виду динозавров. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Systematic Palaentology.

Ранее ученые не могли доказать, идет речь о новом виде динозавров или же нет. Но последние проведенные исследования дали ответ на этот вопрос. Чешского динозавра, который жил на территории Чехии 94 млн лет назад, назвали Бурианозаурус Аугустаи (Burianosaurus augustai).

Бурианозаурус был представителем группы Орнитоподов, т.е. травоядных птиценогих динозавров.

«На этой кости было много выступов, благодаря которым мы смогли сравнить ее с костями всех известных динозавров. Вскоре стало ясно, что кость уникальна, на ней есть элементы, которые в различных иных комбинациях встречаются у других динозавров. Поэтому мы смогли дать название нашему динозавру», – рассказал палеонтолог Даниэл Мадзиа.

Динозавра решили назвать в честь чешского художника Зденека Буриана и палеонтолога Йозефа Аугусты.

«Я всегда был поклонником Зденека Буриана и вырос на его картинах, поэтому захотел назвать чешского динозавра именно в честь него. Йозеф Аугуста с ним сотрудничал, поэтому его имя было логично включить в название», – объяснил Мадзиа.

Бедренная кость достигает в длину почти 40 см. Ее возраст датируется 94 млн лет (период ранней фазы позднего мелового периода). Чешский динозавр жил на 30 млн лет раньше, чем известный Тиранозавр Рекс.

Источник: aktualne.cz