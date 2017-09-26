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В Чехии утром разбился легкий самолет Cessna, люди погибли

В Чехии утром разбился легкий самолет Cessna, люди погибли

artyommm 1474 0
Самолет упал и сразу загорелся. Люди не выжили.
В Чехии утром разбился легкий самолет Cessna, люди погибли

В районе Ческа-Липа, возле Страж-под-Ральскем, упал малый самолет Cessna, после чего он сразу же загорелся. Оба члена экипажа погибли.

В 7:40 операционный центр получил сообщение о падении летательного средства возле предприятия Diamo. Речь идет о малом самолете типа Cessna. На место прибыли 8 отрядов пожарной службы. 

Информация о том, то в самолете находились двое человек, подтверждена. Спасатели сначала не могли найти тела. У обоих пациентов констатировали смерть, наступившую в результате ранений, не совместимых с жизнью.

На месте работали кинологи, которые помогали с поисками членов экипажа. Пожарные будут сотрудничать с инспекторами из Института по расследованию авиационных происшествий и перевезут обломки самолета. По словам очевидцев, транспортное средство полностью сгорело. По информации с радаров, самолет взлетел в Добржише и направлялся в Польшу.

Источник: idnes.cz

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Темы
самолёт Чехия авария
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