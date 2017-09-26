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Британские исследователи назвали Чехию самой нездоровой страной мира

Британские исследователи назвали Чехию самой нездоровой страной мира

artyommm 841 0
Исследователи вели общий подсчет выпитого в Чехии и не отделяли выпивающих иностранных туристов от местных жителей.
Британские исследователи назвали Чехию самой нездоровой страной мира

Чехию признали самой нездоровой страной в мире из-за массового употребления алкоголя и активного курения, а также большого количества людей, страдающих ожирением. Об этом написал британский портал Clinic Compare, который сравнил 179 стран по этим показателям. Данные он брал из доступных международных баз, включая базу Всемирной организации здравоохранения.

В первую десятку, согласно исследованию Clinic Compare, попали сразу девять стран бывшего коммунистического блока в Центральной и Восточной Европе. Десятую строчку разделили США и Литва. Второе место заняла Россия, третье – Словения, Словакия стала пятой.

В среднем в Чехии на одного человека приходится 13,7 л выпитого алкоголя. Что касается курения, то здесь республика занимает 11 место. Словения стала шестой по количеству выкуренных населением сигарет за год (2 637 штук на человека). 

США попали в первую десятку из-за массового ожирения (35% населения страдает от этого недуга). Но самые толстые жители не в Америке, а на островах в Тихом Океане – на Самоа (там с ожирением живет 41,6% населения). Самой «здоровой» страной по этому показателю является Афганистан (2,7% населения страдает ожирением). Это же государство вошло в число стран, где меньше всего людей курит и пьет спиртное. 

Британская газета The Independent пишет, что жители Чехии, согласно исследованию, главные алкоголики в мире. При этом издание не учитывает тот факт, что учет употребления алкоголя ведется географически, т.е. считаются не только местные жители, но и иностранные туристы, включая британских. Те, как раз, массово проводят алкогольные выходные в пражских ресторанах.

Согласно последнему отчету за 2015 год, ежедневно в Чехии 19% мужчин и 6% женщин пьют алкоголь. Около 640 000 чехов и чешек старше 15 лет находится в зоне риска и может впасть в зависимое состояние. 

Источник: idnes.cz

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