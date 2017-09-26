Бюрократия мешает российскому дизайнеру, работавшему с Facebook, переехать в Чехию

Олег Береснев рассказал о ситуации с переездом его студии дизайна в Чехию. Уже год он своими силами пытается перевезти 20 сотрудников из Красноярска в ЧР.

Россиянин Олег Береснев пытается перевезти в Чехию свою студию, которая выполняла заказы для американской корпорации Facebook и создала популярную мобильную игру, ставшую хитом, Flippy Knife (почти 20 млн скачиваний). Но оказалось, что переехать не так просто: чешская бюрократия ставит палки в колеса.

29-летний россиянин Олег Береснев создал собственную студию дизайна, в которой над графикой и мобильными приложениями трудится 20 человек. Береснев привык все делать сам. Вот уже год он пытается перевезти свою команду из России в Чехию, но каждый раз спотыкается о бюрократию в чешских учреждениях. Пока он проводит время один в большом доме в Розтоках под Прагой. В полупустом здании уже стоят компьютеры для его сотрудников, но те все еще ждут возможности переехать из Красноярска и начать работать на новом месте. Один из них уже не выдержал и уволился, нашел другую работу.

«Люди из моей сферы в Чехии спрашивают меня. Зачем ты приехал? Лучше было бы ехать дальше, например, в США, и все было бы для меня проще. Но я не хочу никуда. В Чехии в 2008 году я изучал архитектуру, и мне здесь нравится. Здесь спокойно, и хорошие люди. Меня интересуют не только деньги, но и качество жизни», – объясняет на хорошем чешском Береснев.

Молодой россиянин не воспользовался помощью агентства CzechInvest, которая помогает с миграцией компаний из другой страны. Он решил все делать сам. По мнению Милены Ябурковой из Союза промышленности и транспорта, это было ошибкой.

«У нас бюрократическая система. Но мир быстрый, и компаниям нужно быстро реагировать. Понятно, что пока в данной стране нет условий, компании уходят в другие места», – говорит Ябуркова, которая считает, что государство должно устанавливать правила так, чтобы предприниматели могли перевозить свои фирмы и без помощи CzechInvest.

Пока Береснев ведет переговоры с чешскими учреждениями, на выставках и конференциях большое внимание к себе привлек его новейший игровой проект Luna Legend, за которую ему уже предложили немалые деньги мировые студии Nexon и Bigfish.

Береснев не теряется надежды, что он завершит свою «чешскую миссию» и перевезет компанию. Его мечта – выкупить участок недалеко от Праги и создать там креативный хаб, который бы приглашал к себе известных дизайнеров и людей для обмена опытом.

По словам экспертов, переезд компании Береснева в Чехию не представляет собой принципиальной проблемы. Гораздо сложнее привезти людей, которые являются гражданами третьей страны.

В настоящее время процесс переезда сотрудников из стран вне ЕС для чешских компаний сложный, отнимает много времени. В Чехии не хватает представителей всех профессий, включая IT-специалистов, – говорит пресс-атташе CzechInvest Петра Менцлова. Процесс может длиться и дольше полугода и зависит от скорости работы учреждений.

«Очень сложно сюда перевезти из-за рубежа людей, хотя для решения этой проблемы правительство разработало ряд проектов, например Fast Track и Ukrajina. Но лимиты маленькие, и все они – исчерпаны. Поэтому так тяжело сюда привезти умных и образованных людей», – говорит представитель Союза промышленности Ябуркова.

Источник: ihned.cz