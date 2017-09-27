Между районами Праги ограничивают движение трамваев

Пассажирам в пражских Модржанах и Подоли придется до понедельника, 3 октября, терпеть неудобства из-за ограничений в движении трамваев.

Между пражскими районами Модржаны и Подоли с четверга, 28 сентября, и до понедельника, 2 октября, не будут ездить трамваи. Транспортное предприятие будет ремонтировать пути и стрелки, а также проверять контактные провода. В эти дни пассажиров будут перевозить автобусы.

Трамваи перестанут ездить уже утром в четверг, 28 сентября, до 16:00 в обоих направлениях. Ограничение коснется участка между остановками Výtoň и Sídliště Modřany. Вместо трамваев, там будут ездить автобусы X17. Транспортное предприятие также введет трамвайный маршрут № 37 (между остановками Výstaviště Holešovice и Výtoň).

С четверга, 28 сентября, в 16:00 и до понедельника, 3 октября, 0:30 трамваи также не будут ездить, но уже только на участке от Модржан до остановки Dvorce. В течение дня трамваи будут заменять автобусы X17, а ночью – X92.

Источник: novinky.cz