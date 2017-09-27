С молодого афганца в Праге сняли обвинения в попытке изнасиловать медсестру

Суд решил, что это было недоразумение из-за языкового барьера.

С 20-летнего афганца, которого обвиняли в попытке изнасиловать медсестру в пражской больнице На Буловце, сняли обвинения. Городской суд Праги решил, что это было недоразумение из-за языкового барьера.

Инцидент в пражской больнице произошел в октябре 2016 года. Обвиняемый, по словам пресс-атташе учреждения, оттащил медсестру в сторону и начал к ней приставать. Сотруднице все-таки удалось позвать помощь, благодаря чему половой акт удалось предотвратить. Суд передал дело на рассмотрение в администрацию Праги 8, которая и должна была решить, что это было.

В суде решили, что медсестра просто не поняла иностранца. Мужчина двигал ладонями по боку, и 51-летняя сотрудница больницы расценила это действие как мастурбацию. Когда он потом взял ее за руку, она подумала, что иностранец хочет затащить ее в постель и изнасиловать. Афганец утверждает, что хотел показать медсестре, где у него болит, чтобы получить лекарства.

Решающими были показания лечащего врача, которому афганец будто бы признался в том, что собирался изнасиловать медсестру. Доктора позвали к иностранцу в день инцидента, так как он хорошо говорит по-английски. В суде врач не подтвердил никаких признаний иностранца и, наоборот, сказал, что у молодого человека могли быть боли, о чем и говорят его жесты.

Если бы иностранца признали виновным, ему бы грозило до пяти лет тюрьмы.

Источник: echo24.cz