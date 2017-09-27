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Мужчина прострелил двери автобуса в Праге

Мужчина прострелил двери автобуса в Праге

Vladislava M 493 0
В Праге задержали молодого человека, который стрелял в двери автобуса в отместку за то, что водитель не пустил его с собакой без намордника.
Фото: pixabay.com
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге

Пражские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он выстрелил в городской автобус в Праге. Так он отреагировал на отказ водителя впустить его в транспорт с собакой без намордника.

Конфликт между водителем и пассажиром произошел около 8 часов вечера на автобусной остановке Промайова в районе Прага-Радотин.

«Водитель не дал мужчине войти в автобус, так как его собака была без намордника. После этого мужчина повредил двери автобуса», – рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

По информации свидетелей, мужчина выстрелил в двери из огнестрельного оружия. Полиция пока не подтвердила эту информацию. Агрессор ушел с остановки пешком.

21-летнего мужчину задержали неподалеку от остановки и отвели его на станцию. Дело расследует полиция. Во время инцидента в автобусе находилось 15 человек, никто из них не был ранен.

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автобусы Прага полиция
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