Мужчина прострелил двери автобуса в Праге

В Праге задержали молодого человека, который стрелял в двери автобуса в отместку за то, что водитель не пустил его с собакой без намордника.

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Пражские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он выстрелил в городской автобус в Праге. Так он отреагировал на отказ водителя впустить его в транспорт с собакой без намордника.

Конфликт между водителем и пассажиром произошел около 8 часов вечера на автобусной остановке Промайова в районе Прага-Радотин.

«Водитель не дал мужчине войти в автобус, так как его собака была без намордника. После этого мужчина повредил двери автобуса», – рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

По информации свидетелей, мужчина выстрелил в двери из огнестрельного оружия. Полиция пока не подтвердила эту информацию. Агрессор ушел с остановки пешком.

21-летнего мужчину задержали неподалеку от остановки и отвели его на станцию. Дело расследует полиция. Во время инцидента в автобусе находилось 15 человек, никто из них не был ранен.