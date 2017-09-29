Таксисты заблокируют дорогу к аэропорту в Праге

В понедельник, 2-го октября в 10:00, пражские таксисты запланировали акцию протеста против Uber. Они заблокируют дорогу к аэропорту в Праге медленной ездой со скоростью 15 км/ч.

Фото: https://www.facebook.com/taxisdruzeni

В понедельник, 2-го октября, пражские таксисты готовят очередную акцию протеста против сервиса Uber. На этот раз они решили заблокировать дорогу к аэропорту. Таксисты намеренно будут ехать по этому маршруту со скоростью 15 км/ч, не позволяя другим водителям их обгонять.

Таксисты обвиняют приложения, которые работают по принципу Uber, в нечестной конкуренции и критикуют пражский магистрат за бездействие. Информацию о блокаде дороги в аэропорт объединение таксистов опубликовало на странице Facebook.

«Мы вынуждены принять такое решение, потому что нас всех постоянно лишают работы в Праге нелегальные перевозчики, использующие приложения Uber, Taxifz и др.», – объяснило свой шаг объединение.

Информацию о том, что протест действительно состоится, подтвердил владелец компании AAA Radiotaxi Йиржи Квасничка.

«Мы больше не можем терпеть эту ситуацию и поэтому требуем радикального решения проблемы. Мы проведем езду протеста на скорости 15 км/ч через Аэропорт Вацлава Гавела в Праге», – уточнили таксисты.

Маршрут протестующей колонны запланирован на трассе Липска по направлению к аэропорту. Обратно водители поедут вокруг отеля Courtyard Marriott и через Европейскую улицу снова вернутся на Липску.

Таксисты протестуют против того, что приложение Uber и другие подобные службы позволяют водителям ездить без лицензии, не оформляют машины как такси и не используют таксометры.

Источник: ihned.cz