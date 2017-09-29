Похититель мобильных телефонов остановил пражское метро на целый час

Поезда метро линии «В» в Праге простояли целый час, пока мужчина, похитивший на платформе мобильный телефон, пытался скрыться в туннеле.

В четверг вечером в туннель пражского метро вбежал человек, который украл мобильный телефон и таким образом пытался скрыться. Из-за него движение линии метро «B» в Праге между станциями «Флоренц» и «Смиховске-надражи» было остановлено на целый час.

Поезда прекратили ездить по этому маршруту в 20:17. Пассажирам обеспечили запасной наземный транспорт. Об этом сообщили пресс-секретарь полиции Томаш Гулан и пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова. Движение поездов было возобновлено после 21:00.

Полиция сообщила, что в туннеле скрывался 26-летний мужчина, который на платформе украл у девушки мобильный телефон и пытался с ним сбежать. Полицейские задержали грабителя и вернули телефон владелице. Молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы.

Источник: ČTK