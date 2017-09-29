Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
Похититель мобильных телефонов остановил пражское метро на целый час

Похититель мобильных телефонов остановил пражское метро на целый час

Vladislava M 192 0
Поезда метро линии «В» в Праге простояли целый час, пока мужчина, похитивший на платформе мобильный телефон, пытался скрыться в туннеле.
Похититель мобильных телефонов остановил пражское метро на целый час

В четверг вечером в туннель пражского метро вбежал человек, который украл мобильный телефон и таким образом пытался скрыться. Из-за него движение линии метро «B» в Праге между станциями «Флоренц» и «Смиховске-надражи» было остановлено на целый час.

Поезда прекратили ездить по этому маршруту в 20:17. Пассажирам обеспечили запасной наземный транспорт. Об этом сообщили пресс-секретарь полиции Томаш Гулан и пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова. Движение поездов было возобновлено после 21:00.

Полиция сообщила, что в туннеле скрывался 26-летний мужчина, который на платформе украл у девушки мобильный телефон и пытался с ним сбежать. Полицейские задержали грабителя и вернули телефон владелице. Молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы.

Источник: ČTK

Рассказать всем:
Темы
Прага метро ограбление полиция
Читайте
по теме 
Таксисты заблокируют дорогу к аэропорту в Праге
29.09.2017 09:28 Общество
Таксисты заблокируют дорогу к аэропорту в Праге
309 0
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге
27.09.2017 15:51 Общество
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге
863 0
Приложение или классическая служба такси: На чем ездить по Праге лучше
27.09.2017 14:01 Жизнь
Приложение или классическая служба такси: На чем ездить по Праге лучше
755 0
Больница в центре Праги ищет нового арендатора
26.09.2017 14:37 Экономика
Больница в центре Праги ищет нового арендатора
622 0
Последние новости:
29
сентября
Таксисты заблокируют дорогу к аэропорту в Праге
29.09.2017 09:28 Общество
Таксисты заблокируют дорогу к аэропорту в Праге
309 0
27
сентября
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге
27.09.2017 15:51 Общество
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге
863 0
Иммиграция, элитная недвижимость, бизнес за границей: О чем расскажут на международной выставке в Каннах
27.09.2017 11:32 Интервью
Иммиграция, элитная недвижимость, бизнес за границей: О чем расскажут на международной выставке в Каннах
370 0
С молодого афганца в Праге сняли обвинения в попытке изнасиловать медсестру
27.09.2017 10:55 Общество
С молодого афганца в Праге сняли обвинения в попытке изнасиловать медсестру
847 0
Между районами Праги ограничивают движение трамваев
27.09.2017 10:40 Общество
Между районами Праги ограничивают движение трамваев
799 0
26
сентября
Бюрократия мешает российскому дизайнеру, работавшему с Facebook, переехать в Чехию
26.09.2017 15:52 Общество
Бюрократия мешает российскому дизайнеру, работавшему с Facebook, переехать в Чехию
1158 0
Больница в центре Праги ищет нового арендатора
26.09.2017 14:37 Экономика
Больница в центре Праги ищет нового арендатора
622 0
Британские исследователи назвали Чехию самой нездоровой страной мира
26.09.2017 14:18 Общество
Британские исследователи назвали Чехию самой нездоровой страной мира
2009 0
В Чехии утром разбился легкий самолет Cessna, люди погибли
26.09.2017 10:20 Общество
В Чехии утром разбился легкий самолет Cessna, люди погибли
2161 0
Ученые доказали, что на территории Чехии жили уникальные динозавры
26.09.2017 10:03 Общество
Ученые доказали, что на территории Чехии жили уникальные динозавры
476 0


Мобильная версия