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В Чехии с моста упала фура, груженная 6 000 куриц

В Чехии с моста упала фура, груженная 6 000 куриц

artyommm 410 0
На магистрали D52 в районе Брно произошло столкновение двух грузовых автомобилей.
В Чехии с моста упала фура, груженная 6 000 куриц

В пятницу, 29 сентября, в районе Брно столкнулись две фуры, из-за чего движение на магистрали D52 по направлению к столице Моравии было перекрыто. Фура, перевозившая около 6 000 куриц, упала с автомобильного моста и заблокировала трассу на Райград. Водитель отделался легкими травмами.

Грузовые автомобили столкнулись на 13-м километре магистрали около 5:00. В момент ДТП одна фура находилась на полосе для стоянки на случай поломки. Грузовой автомобиль, который ехал за ней, не успел отреагировать и врезался в нее, после чего упал с моста. 

Магистраль закрыли до устранения столкнувшихся транспортных средств. Водители вынуждены съезжать на 16-м километре возле Грушован. Домашних птиц грузят в другой автомобиль. Погибших куриц отбирают для последующей ветеринарно-санитарной утилизации.

Источник: aktualne.cz

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животные дтп
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