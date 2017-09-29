Машина в чешском городе скатилась в реку, пока водитель любовался фейерверком

Курьезный случай произошел на окраине Брандис-над-Лабем. Спасатели Среднечешского края доставали утонувший автомобиль больше трех часов.

Фото: Týdeník Policie

На окраине чешского города Брандис-над-Лабем в четверг, 28 сентября, легковой автомобиль Peugeot съехал в реку Эльбу. Происшествие случилось на местной велодорожке, куда водитель заехал, чтобы посмотреть на фейерверк. Пока он любовался салютом, машина съехала в воду. Это он заметил уже потом, когда она стала погружаться на дно.

На место прибыли пожарные Среднечешского края со станций Стара-Болеслав и Млада-Болеслав и спасатели из других отрядов. Два водолаза нашли автомобиль на расстоянии 15 м от берега. От места, где произошел съезд, машину отнесло на 50 м.

Водолазы прикрепили автомобиль тросами и ассистировали буксиру спасателей Среднечешского края. Операция заняла более трех часов, после чего «утопленника» удалось достать.

Источник: tydenikpolicie.cz