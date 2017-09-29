В интернете появилось видео взрыва в Брно

Полиция расследует причины взрыва во дворе ректората Масарикова университета.

Фото: Městská policie Brno

В сети появилось видео взрыва в четверг, 28 сентября, во дворе Масарикова университета в Брно. На видео попал и рабочий с окровавленными руками, которому полицейские оказывали первую помощь.

На Жеротиновой площади в Брно, на территории ректората, взорвался газовый баллон, лежавший на машине. Автомобиль мгновенно возгорелся, и огонь распространился на две соседние машины. Рабочие проводили в это время ремонт теплообменной станции.

В момент взрыва возле ректората проходил полицейский патруль, который и заметил горящий автомобиль. Полицейский увидел рабочего возле машины и крикнул ему, чтобы он немедленно отбежал. Через несколько секунд автомобиль взорвался.

Полиция сейчас устанавливает причину произошедшего. Здание ректората закрыли. С понедельника оно должно начать работать в прежнем режиме. Ущерб, нанесенный взрывом, оценивается в миллион крон.



Источник: idnes.cz