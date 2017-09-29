Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 8 °C
В интернете появилось видео взрыва в Брно

В интернете появилось видео взрыва в Брно

artyommm 739 0
Полиция расследует причины взрыва во дворе ректората Масарикова университета.
Фото: Městská policie Brno
В интернете появилось видео взрыва в Брно

В сети появилось видео взрыва в четверг, 28 сентября, во дворе Масарикова университета в Брно. На видео попал и рабочий с окровавленными руками, которому полицейские оказывали первую помощь.

На Жеротиновой площади в Брно, на территории ректората, взорвался газовый баллон, лежавший на машине. Автомобиль мгновенно возгорелся, и огонь распространился на две соседние машины. Рабочие проводили в это время ремонт теплообменной станции. 

В момент взрыва возле ректората проходил полицейский патруль, который и заметил горящий автомобиль. Полицейский увидел рабочего возле машины и крикнул ему, чтобы он немедленно отбежал. Через несколько секунд автомобиль взорвался. 

Полиция сейчас устанавливает причину произошедшего. Здание ректората закрыли. С понедельника оно должно начать работать в прежнем режиме. Ущерб, нанесенный взрывом, оценивается в миллион крон.
 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
взрыв Брно полиция
Читайте
по теме 
В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб
19.09.2017 13:04 Общество
В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб
1601 0
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере
23.05.2017 08:47 Общество
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере
813 0
Автомобиль ОБСЕ с чехом за рулем наехал на мину недалеко от Луганска
23.04.2017 17:03 Общество
Автомобиль ОБСЕ с чехом за рулем наехал на мину недалеко от Луганска
1720 0
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею
28.02.2017 14:17 Общество
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею
891 0
Последние новости:
29
сентября
Машина в чешском городе скатилась в реку, пока водитель любовался фейерверком
29.09.2017 13:47 Общество
Машина в чешском городе скатилась в реку, пока водитель любовался фейерверком
238 0
В Чехии с моста упала фура, груженная 6 000 куриц
29.09.2017 13:28 Общество
В Чехии с моста упала фура, груженная 6 000 куриц
410 0
Похититель мобильных телефонов остановил пражское метро на целый час
29.09.2017 09:53 Общество
Похититель мобильных телефонов остановил пражское метро на целый час
983 0
Таксисты заблокируют дорогу к аэропорту в Праге
29.09.2017 09:28 Общество
Таксисты заблокируют дорогу к аэропорту в Праге
1729 0
27
сентября
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге
27.09.2017 15:51 Общество
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге
995 0
Иммиграция, элитная недвижимость, бизнес за границей: О чем расскажут на международной выставке в Каннах
27.09.2017 11:32 Интервью
Иммиграция, элитная недвижимость, бизнес за границей: О чем расскажут на международной выставке в Каннах
410 0
С молодого афганца в Праге сняли обвинения в попытке изнасиловать медсестру
27.09.2017 10:55 Общество
С молодого афганца в Праге сняли обвинения в попытке изнасиловать медсестру
918 0
Между районами Праги ограничивают движение трамваев
27.09.2017 10:40 Общество
Между районами Праги ограничивают движение трамваев
862 0
26
сентября
Бюрократия мешает российскому дизайнеру, работавшему с Facebook, переехать в Чехию
26.09.2017 15:52 Общество
Бюрократия мешает российскому дизайнеру, работавшему с Facebook, переехать в Чехию
1221 0
Больница в центре Праги ищет нового арендатора
26.09.2017 14:37 Экономика
Больница в центре Праги ищет нового арендатора
650 0


Мобильная версия