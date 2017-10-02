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В Праге открылось кафе с сотнями настольных игр

В Праге открылось кафе с сотнями настольных игр

Vladislava M 1258 0
Во вторник, 3-го октября, в Праге состоится официальное открытие кофейни для любителей настольных игр. Заплатив только за вход, гости смогут играть в любые игры столько, сколько захотят.
В Праге открылось кафе с сотнями настольных игр

Во вторник в Праге официально откроется тематическое кафе для любителей настольных игр Bohemia Boards&Brews. Кофейню в районе Вршовице создал американец Дуглас Кауфман, который учился в Праге и решил здесь остаться. Его вдохновили аналогичные проекты в США и Канаде.

За вход в кафе нужно будет заплатить 60 крон. Играть в любые игры можно будет неограниченное количество времени. На выбор гостям предложат целых 500 настольных игр на разных языках: чешском, английском, немецком, французском и русском.

Среди предложенных игр будут такие известные варианты, как Scrabble или Monopoly, а также новые стратегические игры от чешских и зарубежных авторов. По правилам игр гостей смогут проконсультировать сотрудники кафе.

На данный момент кофейня работает в тестовом режиме. Официальное открытие состоится завтра. В будние дни кафе будет работать с 16:00 до 23:00. В выходные – с 12:00 до 23:00.

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Темы
игры настольные игры Прага кофейни
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