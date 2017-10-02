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В Праге открылась уникальная детская площадка 1961 года

В Праге открылась уникальная детская площадка 1961 года

artyommm 1205 0
Детской площадке 1961 года в Праге вернули исконный вид. В реконструкции участвовал и 91-летний автор проекта, который, к сожалению, до окончания работ не дожил.
Фото: https://www.facebook.com/pavel.novy
В Праге открылась уникальная детская площадка 1961 года

В Праге провели реконструкцию детской площадки 1961 года, дизайнерами которой были скульпторы Ева Кментова и Олбрам Зоубек. Их проекту вернули первоначальный вид. Жители Праги 7, которые несколько десятков лет назад играли здесь в детском возрасте, могут вернуться в прошлое – на 55 лет назад.
 

Департамент защиты окружающей среды Праги при проведении реконструкции детской площадки сотрудничал с автором проектом – скульптором Олбрамом Зоубеком. Как рассказал реставратор Якуб Грец, Зоубек был самым лучшим источником информации для реконструкции, так как он в точности помнил исконный вид детской площадки. К сожалению, сам автор до ее открытия после обновления не дожил. Скульптор скончался 15 июня в возрасте 91 года.

На открытии исторической детской площадки присутствовали представители администрации Праги 7. В рамках реконструкции на площадку вернули два недостающих объекта, которые предусмотрены проектом 1961 года. В целом бюджет на реализацию проекта составил 1,3 млн крон.

Кстати, на игровой площадке размещены информационные таблички, на которых можно посмотреть на фотографии площадки после открытия в 1961 году, а также на современные снимки, сделанные до реконструкции.

Источник: aktualne.cz

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Темы
дети Прага скульптура история
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