В Праге открылась уникальная детская площадка 1961 года

Детской площадке 1961 года в Праге вернули исконный вид. В реконструкции участвовал и 91-летний автор проекта, который, к сожалению, до окончания работ не дожил.

Фото: https://www.facebook.com/pavel.novy

В Праге провели реконструкцию детской площадки 1961 года, дизайнерами которой были скульпторы Ева Кментова и Олбрам Зоубек. Их проекту вернули первоначальный вид. Жители Праги 7, которые несколько десятков лет назад играли здесь в детском возрасте, могут вернуться в прошлое – на 55 лет назад.



Департамент защиты окружающей среды Праги при проведении реконструкции детской площадки сотрудничал с автором проектом – скульптором Олбрамом Зоубеком. Как рассказал реставратор Якуб Грец, Зоубек был самым лучшим источником информации для реконструкции, так как он в точности помнил исконный вид детской площадки. К сожалению, сам автор до ее открытия после обновления не дожил. Скульптор скончался 15 июня в возрасте 91 года.

На открытии исторической детской площадки присутствовали представители администрации Праги 7. В рамках реконструкции на площадку вернули два недостающих объекта, которые предусмотрены проектом 1961 года. В целом бюджет на реализацию проекта составил 1,3 млн крон.

Кстати, на игровой площадке размещены информационные таблички, на которых можно посмотреть на фотографии площадки после открытия в 1961 году, а также на современные снимки, сделанные до реконструкции.

Источник: aktualne.cz