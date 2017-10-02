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Пражским таксистам не удалось заблокировать дорогу к аэропорту

Пражским таксистам не удалось заблокировать дорогу к аэропорту

Vladislava M 1977 0
План пражских таксистов заблокировать дорогу к аэропорту в знак протеста против Uber провалился. В результате сервис Uber стал еще более популярным: количество клиентов после акции таксистов выросло на треть.
Пражским таксистам не удалось заблокировать дорогу к аэропорту

В половину одиннадцатого утра в понедельник, 2-го октября, в Праге началась акция протеста, организованная местными таксистами. Водители попытались заблокировать дорогу к аэропорту колонной, продвигающейся со скоростью 15 км/ч. Такую акцию таксисты организовали в знак протеста против службы Uber, которая принимает водителей без лицензии и не использует таксометры.

К протесту присоединилось несколько десятков водителей: намного меньше, чем планировалось изначально. В 10 утра, когда должна была начаться блокада аэропорта, на месте было только 20 таксистов. Наконец, собралось около 70 машин, хотя предполагалось, что к акции присоединятся сотни водителей.

Колонна таксистов выехала по Липской улице по направлению к центру города в 10:30 со скоростью примерно 8 км/ч. На окнах многих автомобилях были наклеены плакаты с требованием остановить нелегальную такси-службу Uber.

За ситуацией на дороге следила полиция. В том случае, если таксисты попытались бы полностью заблокировать движение, им грозил бы штраф до 2000 крон. Над маршрутом акции протеста летал полицейский вертолет. По информации полиции, заблокировать дорогу к аэропорту таксистам не удалось, однако задержки на маршруте все же были.

Пражский аэропорт порекомендовал пассажирам использовать городские автобусы, которые ездили около третьего терминала и объезжали заблокированную таксистами улицу Липскую. В информационном центре аэропорта пассажирам подсказывали, как лучше поступить.

Парадоксально, что действия таксистов только повысили популярность Uber. По сравнению с неделей до объявления о протесте количество клиентов Uber и водителей, проявивших интерес к приложению, выросло на треть.

Нужно отметить, что к протесту присоединились не все пражские таксисты. Например, официальная служба Liftago, которая располагает похожим на Uber приложением, предложила клиентам использовать промокод SLUSNITAXIKARI, чтобы получить скидку 50 крон на первые 4 поездки на этой неделе. Акция действует только для новых клиентов.

Источник: idnes.cz, ceskatelevize.cz

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