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Минфин Чехии опозорился с запуском чековой лотереи

Минфин Чехии опозорился с запуском чековой лотереи

artyommm 2093 0
Система не выдержала ажиотажного интереса со стороны потребителей, которые хотели зарегистрировать для участия в игре свои чеки.
Минфин Чехии опозорился с запуском чековой лотереи

Министерство финансов опозорилось с запуском чековой лотереи Účtenkovkа. Люди не могли войти в систему, которая просила их повторить попытку позже. Желающих участвовать в лотерее не испугал даже сложный формуляр, который они должны были заполнить. Но принять участие в игре все равно не удалось. 

Пользователей удивило также требование мобильного приложения разрешить доступ к ID оборудованию и списку контактов. Участники, заполнившие подробную анкету, не смогли ее отправить из-за загруженности системы. 

Проект Účtenkovka запустило министерство финансов спустя почти год после старта первой волны электронного учета выручки EET. По задумке, цель этой лотереи заключается в мотивировании покупателей забирать чеки и проверять, все ли покупки в них отражены. С 1 октября в лотерее участвуют все чеки, которые потребители зарегистрируют на сайте Účtenkovka.cz  или через одноименное приложение. 

Кроме всех неудобств нужно упомянуть и об отсутствии приложения для устройств iOS. В Apple Store оно по-прежнему недоступно, хотя на официальном сайте уже опубликована ссылка.

Министерство финансов пока никаких комментариев не дает. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
лотерея Министерство финансов Чехия
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