Минфин Чехии опозорился с запуском чековой лотереи

Система не выдержала ажиотажного интереса со стороны потребителей, которые хотели зарегистрировать для участия в игре свои чеки.

Министерство финансов опозорилось с запуском чековой лотереи Účtenkovkа. Люди не могли войти в систему, которая просила их повторить попытку позже. Желающих участвовать в лотерее не испугал даже сложный формуляр, который они должны были заполнить. Но принять участие в игре все равно не удалось.

Пользователей удивило также требование мобильного приложения разрешить доступ к ID оборудованию и списку контактов. Участники, заполнившие подробную анкету, не смогли ее отправить из-за загруженности системы.

Проект Účtenkovka запустило министерство финансов спустя почти год после старта первой волны электронного учета выручки EET. По задумке, цель этой лотереи заключается в мотивировании покупателей забирать чеки и проверять, все ли покупки в них отражены. С 1 октября в лотерее участвуют все чеки, которые потребители зарегистрируют на сайте Účtenkovka.cz или через одноименное приложение.

Кроме всех неудобств нужно упомянуть и об отсутствии приложения для устройств iOS. В Apple Store оно по-прежнему недоступно, хотя на официальном сайте уже опубликована ссылка.

Министерство финансов пока никаких комментариев не дает.

Источник: aktualne.cz