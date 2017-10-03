Метеорологи предвещают в Чехии суровую зиму

Метеорологи, наблюдающие за чешской природой, прогнозируют в этом году холодную осень и суровую зиму. С середины октября ожидается похолодание, а первый снег предвещают в начале ноября.

Наблюдения метеорологов за природой в Чехии говорят о том, что в скором времени начнется суровая зима. Об этом свидетельствует, например, утолщенная шелуха лука, богатый урожай шиповника, а также поведение животных и птиц. Мыши уже ищут укрытия в сараях, а ласточки и скворцы улетели в теплые края.

«Осень в Чехии в этом году более холодная, чем в прошлом. Можно ожидать, что начало зимы будет суровым. Холода начнутся уже в середине октября», – рассказал метеоролог Рудольф Коваржик, который занимается наблюдениями за природой по старинным методам.

По его мнению, до начала настоящей зимы остается всего один месяц. Первый снег должен пойти уже 3-го или 4-го ноября, причем начало зимы будет холоднее нормы на 3 или 4 градуса.

До середины октября у жителей Чехии еще будет возможность насладиться последним теплом. Ожидается, что два или три дня температура воздуха днем будет подниматься до +20 градусов тепла. Однако бабьего лета можно не ждать.

По словам метеоролога, уже половина всех перелетных птиц улетела. В Чехии пока остаются только дикие утки.

Источник: Právo