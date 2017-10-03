ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете

Студенты всех факультетов Высшей школы экономики могут записаться на уникальный курс по e-commerce.

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Кафедра рыночного бизнеса и коммерческих коммуникаций в Высшей школе экономики вместе с магазином Alza.cz запускает специальный предмет, который будет полностью посвящен торговле в интернете – e-commerce.

Точное название дисциплины – E-commerce (B2C). Студенты начнут изучать ее уже в этом семестре. В тестовом режиме изучение проходило еще в прошлом учебном году, в проекте участвовало более 40 студентов.

Предмет могут изучать студенты любого факультета ВШЭ, он является необязательным. Обязательно включить его в свой учебный план должны только студенты специализации Retail Business. Экзаменационный тест составляла команда менеджеров магазина Alza.cz. Преподавать на курс ходят практикующие специалисты.

Кроме основ e-commerce студентам рассказывают об HR и компетенциях менеджеров, а также дают полезную техническую информацию, сведения по анализу данных и т.п. У студентов есть возможность узнать, что в себя включает e-commerce, какая работа проводится в интернете, как работать с информацией о товарах на складе, с логистикой, с SEO, как выстраивать онлайн маркетинговую кампанию и др.

Источник: lupa.cz