С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы

Жижковская телебашня в Праге лишится скульптур ползающих младенцев от Давида Черного. Их ожидает технический осмотр и реконструкция.

Фото: https://www.facebook.com/pg/TowerParkPraha

С Жижковской телебашни в Праге временно снимут ползающих младенцев, созданных скандально известным скульптором Давидом Черным. Все 10 объектов пройдут реконструкцию, а затем, через несколько месяцев, будут возвращены на свои места. Об этом сообщил портал Irozhlas.cz.

Каждый младенец на башне весит 120 кг и составляет 3,4 метра в длину, 2,4 метра в высоту и 1,2 метра в ширину. На башню скульптуры вернут лишь весной 2018 года.

Скульптуры младенцев были расположены на самом высоком строении в Праге, Жижковской телебашне, в 2001 году.

«Думаю, что благодаря им восприятие башни среди пражан значительно изменилось», – прокомментировал руководитель работ Михал Зеленка.

Статуи младенцев из бронзы украшают также территорию перед музеем Кампа в центре Праги.