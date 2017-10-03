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С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы

С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы

Vladislava M 456 0
Жижковская телебашня в Праге лишится скульптур ползающих младенцев от Давида Черного. Их ожидает технический осмотр и реконструкция.
Фото: https://www.facebook.com/pg/TowerParkPraha
С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы

С Жижковской телебашни в Праге временно снимут ползающих младенцев, созданных скандально известным скульптором Давидом Черным. Все 10 объектов пройдут реконструкцию, а затем, через несколько месяцев, будут возвращены на свои места. Об этом сообщил портал Irozhlas.cz.

Каждый младенец на башне весит 120 кг и составляет 3,4 метра в длину, 2,4 метра в высоту и 1,2 метра в ширину. На башню скульптуры вернут лишь весной 2018 года.

Скульптуры младенцев были расположены на самом высоком строении в Праге, Жижковской телебашне, в 2001 году.

«Думаю, что благодаря им восприятие башни среди пражан значительно изменилось», – прокомментировал руководитель работ Михал Зеленка.

Статуи младенцев из бронзы украшают также территорию перед музеем Кампа в центре Праги.

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Темы
скульптура Прага
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