Водитель в Праге врезался в машину с детьми, скрываясь от полиции

Пражская полиция задержала водителя, который на угнанном автомобиле пытался скрыться на скорости до 160 км/ч. Мужчина находился под влиянием наркотиков, к тому же ему было запрещено водить.

В субботу днем на Подебрадской улице в Праге 9 полиция заметила подозрительный автомобиль, который оказался украденным. 31-летний водитель попытался скрыться от полицейских: он проехал ближайший перекресток на красный свет и местами достигал скорости 160 км/ч. Об инциденте сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Полиция гналась за нарушителем по направлению к Праге 8. На перекрестке улиц Спойоваци и Чупрова водитель угнанного автомобиля врезался в другую машину, в которой перевозили детей. Он выскочил из автомобиля и попытался убежать, но через несколько десятков метров полицейские догнали его и задержали. С мужчиной в машине находилась и молодая женщина, которую также задержали.

Тест на наркотики показал, что водитель употреблял амфетамин перед поездкой. Оказалось, что преступник угнал автомобиль за 10 дней до инцидента. Кроме того, ему было запрещено водить до 2030 года за предыдущие нарушения.

Теперь мужчину обвиняют в угрозе общественной безопасности под влиянием наркотических веществ, нарушении решения суда и воровстве. За эти преступления ему грозит наказание до 3 лет тюрьмы.

Детей, которые находились в пострадавшем автомобиле, перевезли в больницу для осмотра. Они не получили серьезных травм.

Источник: Novinky.cz