Чешская полиция ищет владелиц украденных часов и украшений

Инспекция комитета безопасности ЧР разыскивает владелиц десятков элитных часов и украшений, украденных в раздевалках фитнес-центров. Фотографии всех найденных и конфискованных у воровок вещей опубликовали на сайте.

Фото: Украденные часы, которые ищут своих владелиц. http://www.gibs.cz

Генеральная инспекция комитета безопасности ЧР ищет владелиц 200 украденных украшений и часов стоимостью в несколько сотен тысяч крон. По данным инспекции, грабежами занимались две женщины, которым помогала сотрудница пражской полиции. Во вторник инспекция опубликовала фотографии краденых вещей на официальном сайте.

Преступления совершались по налаженной схеме. Сотрудница пражской полиции резервировала по телефону спортивные занятия в фитнес-центрах по всей Чехии, но чаще всего – в Праге, Брно и Оломоуце. Затем ее сообщницы крали из шкафчиков деньги и ценные вещи. Сотрудница полиции помогала воровкам скрыться от следствия.

Группировка занималась грабежами как минимум с марта этого года. О задержании троицы полиция сообщила в мае, однако следствие длится до сих пор.

На опубликованных фотографиях краденых вещей можно увидеть украшения, модные аксессуары элитных марок и дорогостоящие часы таких брендов, как Bulgari, Armani, Michael Kors и Swarovski. Стоимость часов составляет от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч крон.

«Некоторые из конфискованных ценностей уже удалось вернуть владелицам. Других пострадавших пока сложно найти, так как преступницы отказываются сотрудничать с полицией», – сообщила инспекция и попросила всех, кто узнал свои вещи на фотографиях, позвонить по номеру операционного центра 974 839 734.

Теперь двух женщин обвиняют в серии краж в раздевалках и злоупотреблении полномочиями государственного служащего. Сотрудницу полиции обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями и незаконном доступе к компьютерным системам и носителям информации.