Жители Чехии потребовали разрешить им выращивать коноплю

Во вторник в Праге прошла демонстрация перед Министерством здравоохранения. Участники возмущались высокими ценами на лечебную коноплю и требовали легализовать ее выращивание для собственных нужд.

Уже четыре года в Чехии действует закон о том, что коноплю можно легально использовать в лечебных целях. Но до сих пор медицинскую коноплю в аптеках было практически невозможно купить. Когда она, наконец, появилась в ассортименте, то оказалась для большинства слишком дорогой. У людей лопнуло терпение, и во вторник на площади Палацкого перед Министерством здравоохранения члены организации KOPAC устроили демонстрацию.

После акции члены объединения отправили в министерство открытое письмо, в котором призвали министра здравоохранения приложить усилия к соблюдению закона и обеспечению пациентам доступа к экономически доступной лечебной конопле.

«Если государство не способно это обеспечить, то оно не должно мешать пациентам самим выращивать коноплю для собственных нужд», – заявила директор объединения KOPAC Гана Вагнерова, которая сама страдает рассеянным склерозом и нуждается в лечебной конопле.

Покупкой и распространением лечебной конопли в Чехии занимается Государственный комитет по контролю лекарств, которому долго не удавалось завершить тендер по выбору поставщика. Закрыть тендер получилось только с третьей попытки. Из-за этого в аптеках четыре месяца не было сушеной конопли. Сейчас пациенты могут купить ее по цене 300 крон за 1 грамм.

Чешская конопля должна появиться в продаже лишь в середине следующего года. По словам Вагнеровой, купить ее можно будет по цене около 200 крон за грамм. Даже такая цена для большинства пациентов слишком высокая, так как большая часть из них живет на пенсию по инвалидности.

Самый лучший эффект конопля оказывает на пациентов с рассеянным склерозом и сильными болями. Она хорошо снимает спазмы и расслабляет тело. Для лечения некоторым пациентам требуется больше 200 г конопли в месяц, что на данный момент выливается в сумму около 70 тысяч крон.

Поэтому большинство чешских пациентов нелегально выращивает коноплю самостоятельно. И так делает все больше и больше людей. Согласно последним данным, коноплю в лечебных целях за последний год использовало 800 тысяч граждан ЧР.

По мнению чешских пациентов, лучшим решением государство было бы разрешить выращивать коноплю.

Источник: Novinky.cz