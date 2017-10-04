Протесты против Uber в Праге: Министерство транспорта предлагает поправки к закону

Как министр транспорта Чехии предлагает изменить закон, чтобы водители классических служб такси больше не чувствовали себя в менее выгодном положении по сравнению с Uber?

Протесты пражских таксистов против Uber дают свой результат. Министерство транспорта уже выступило с предложением внести поправки к закону и разрешить водителям такси пользоваться мобильными приложениями, вместо классических таксометров.

Министр транспорта Дан Тек также отметил, что нельзя допускать, чтобы водители Uber притворялись, что участвуют в экономике совместного потребления, когда на самом деле занимаются предпринимательством. Министр также предложил, чтобы машины Uber были обозначены специальным знаком (наклейкой), как это делают в других городах.

Не только в Чехии, но и во всей Европе не могут определиться, можно ли считать сервис Uber службой такси. Несколько судов уже обратилось в Суд Европейского союза в Люксембурге с вопросом, как им поступать. Но ни по одному обращению суд пока так и не вынес решение.

Напомним, в понедельник, 2 октября, в Праге прошла масштабная акция протеста таксистов в Праге против Uber.

Источник: ihned.cz