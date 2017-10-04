Данные статистики: Чего не хватает Чехии, чтобы спастись от вымирания

Чешское статистическое управление опубликовало информацию о численности населения, рождаемости и миграции.

Численность населения Чехии за последние 10 лет выросла почти на 300 000 человек – благодаря увеличению рождаемости и миграции. Тем не менее, население продолжает стареть, повышается средний возраст жителя страны, – сообщает Чешское статистическое управление.

Всего в Чехии, по данным на конец прошлого года, жило 10 578 820 человек. Еще пять лет назад это число было на 73,4 тысячи меньше. Больше всего стало пенсионеров, которые представляют собой пятую часть от общего населения республики.

Средний возраст жителя Чехии составил 42 года. Он стал на 2 года старше по сравнению с результатами десятилетней давности.

Численность населения страны растет преимущественно благодаря миграции. С 2012 года количество мигрантов выросло с 67 000 до половины миллиона. Больше всего иностранцев приезжает из Словакии, Украины и Вьетнама.

Уже третий год подряд в Чехии увеличивается рождаемость. В прошлом году родилось почти на 2 000 детей больше, чем в 2015 году. Всего на каждую женщину в Чехии приходится по 1,63 ребенка. Это существенно больше, чем 10 лет назад, когда на одну женщину приходилось 1,33 ребенка. Тем не менее, чтобы страна не начала вымирать, этот коэффициент должен составлять хотя бы 2,1.

Источник: idnes.cz