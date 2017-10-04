Популярное кафе в Праге неожиданно закрылось

Kavárna, co hledá jméno в конце сентября закрыла свои двери для посетителей из-за инициативы человека, которому это заведение нравится.

Фото: www.facebook.com/kavarnacohledajmeno/

Известная кофейня Kavárna, co hledá jméno в пражском районе Андел неожиданно закрылась в конце сентября. Причиной стало истечение срока договора аренды бывшей столярной мастерской, где она находилась. Владелец помещения, городская часть Прага 5, собиралась продлить договор, но этому помешало заявление в суд представителя оппозиции Лукаша Будина.

Как говорит сам Будин, проект ему нравится и против кафе он не имеет ничего против, но заведение, по его словам, не соблюдает условия договора. До того как обратиться в суд, оппозиционер пытался решить вопрос мирным путем. Главным нарушением кафе, как считает Будин, было то, что помещение не было принято в эксплуатацию с точки зрения закона, а ремонт проводился без законного разрешения. Согласно договору, сумма аренды должна составлять 1 крону. Компенсировать такую низкую плату должны были инвестиции в ремонт объекта, но по этому вопросу документов нет.

Кафе на собственной странице в Facebook призналось, что допустило нарушения в начале своей деятельности, но сейчас с документами все будет в порядке. Всех, кому нравится это заведение, просят поддержать кафе в соцсети.

Источник: idnes.cz