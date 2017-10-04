Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 10 °C
Автоперевозчик предложил купить билеты на автобус по Чехии за 1 крону

Автоперевозчик предложил купить билеты на автобус по Чехии за 1 крону

artyommm 939 0
В акции участвует 50 000 билетов на внутренние рейсы.
Фото: https://www.facebook.com/FlixBus/
Автоперевозчик предложил купить билеты на автобус по Чехии за 1 крону

Перевозчик FlixBus объявил акцию со среды, 4 октября. Купить билет на автобус можно всего за 1 крону. В акции участвует 50 000 билетов на прямые внутренние рейсы по Чехии. Билеты можно приобрести для поездок на даты с 4 октября по 30 ноября. Акция действует только при покупке билетов через приложение FlixBus.

Куда можно съездить по билетам за одну крону из Праги? Например, в Ческе-Будеевице, Пльзень, Либерец, Брно, Карловы Вары и другие города Чехии. При необходимости отменить поездку и обменять билет на другой пассажиру нужно будет оплатить актуальную стоимость проездного документа (не 1 крону).

Подробности на официальной странице перевозчика

Рассказать всем:
Темы
автобусы Акции Чехия
Читайте
по теме 
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге
27.09.2017 15:51 Общество
Мужчина прострелил двери автобуса в Праге
1246 0
Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро
17.08.2017 10:20 Общество
Только сегодня: Купить билет на автобус по Чехии можно за 1 евро
1971 0
Новый перевозчик предложит выгодные автобусные маршруты по Чехии
11.08.2017 11:14 Общество
Новый перевозчик предложит выгодные автобусные маршруты по Чехии
1521 0
Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев
26.07.2017 13:11 Общество
Автобусы FlixBus будут ездить из Праги в Киев
1565 0
Последние новости:
04
октября
В Праге задержали иностранца с килограммом кокаина в теле
04.10.2017 15:18 Общество
В Праге задержали иностранца с килограммом кокаина в теле
812 0
Популярное кафе в Праге неожиданно закрылось
04.10.2017 11:51 Общество
Популярное кафе в Праге неожиданно закрылось
2036 0
Данные статистики: Чего не хватает Чехии, чтобы спастись от вымирания
04.10.2017 10:48 Общество
Данные статистики: Чего не хватает Чехии, чтобы спастись от вымирания
897 0
Протесты против Uber в Праге: Министерство транспорта предлагает поправки к закону
04.10.2017 10:29 Общество
Протесты против Uber в Праге: Министерство транспорта предлагает поправки к закону
657 0
Жители Чехии потребовали разрешить им выращивать коноплю
04.10.2017 10:24 Общество
Жители Чехии потребовали разрешить им выращивать коноплю
618 0
03
октября
Чешская полиция ищет владелиц украденных часов и украшений
03.10.2017 15:30 Общество
Чешская полиция ищет владелиц украденных часов и украшений
869 0
Водитель в Праге врезался в машину с детьми, скрываясь от полиции
03.10.2017 15:01 Общество
Водитель в Праге врезался в машину с детьми, скрываясь от полиции
611 0
С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы
03.10.2017 14:02 Общество
С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы
913 0
ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете
03.10.2017 11:33 Общество
ВШЭ и крупный онлайн-магазин в Чехии научат студентов бизнесу в интернете
467 0
Жители регионов Чехии догоняют пражан по уровню зарплат
03.10.2017 10:53 Экономика
Жители регионов Чехии догоняют пражан по уровню зарплат
494 0


Мобильная версия