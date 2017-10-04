Автоперевозчик предложил купить билеты на автобус по Чехии за 1 крону

В акции участвует 50 000 билетов на внутренние рейсы.

Фото: https://www.facebook.com/FlixBus/

Перевозчик FlixBus объявил акцию со среды, 4 октября. Купить билет на автобус можно всего за 1 крону. В акции участвует 50 000 билетов на прямые внутренние рейсы по Чехии. Билеты можно приобрести для поездок на даты с 4 октября по 30 ноября. Акция действует только при покупке билетов через приложение FlixBus.

Куда можно съездить по билетам за одну крону из Праги? Например, в Ческе-Будеевице, Пльзень, Либерец, Брно, Карловы Вары и другие города Чехии. При необходимости отменить поездку и обменять билет на другой пассажиру нужно будет оплатить актуальную стоимость проездного документа (не 1 крону).

Подробности на официальной странице перевозчика