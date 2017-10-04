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В Праге задержали иностранца с килограммом кокаина в теле

В Праге задержали иностранца с килограммом кокаина в теле

artyommm 812 0
Иностранец прибыл в Прагу из Мадрида, и сначала таможенные службы не обнаружили при нем никаких наркотиков.
В Праге задержали иностранца с килограммом кокаина в теле

Иностранец пытался провезти в собственном теле более килограмма кокаина, который он разделил на сотню капсул. На прошлой неделе по прибытию в пражский аэропорт его задержала таможенная служба. Для какого рынка предназначалась эта партия, пока неизвестно.

В теле 48-летнего иностранца было обнаружено 112 капсул с кокаином. Мужчина прибыл в Прагу из Мадрида. По словам пресс-атташе таможенной службы, пассажиров данного рейса проверяли ввиду высокого риска контрабанды наркотиков. В личном багаже иностранца ничего не нашли, но осмотр на рентгене показал наличие контрабанды. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
наркотики контрабанда Прага таможня
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