В Праге задержали иностранца с килограммом кокаина в теле

Иностранец прибыл в Прагу из Мадрида, и сначала таможенные службы не обнаружили при нем никаких наркотиков.

Иностранец пытался провезти в собственном теле более килограмма кокаина, который он разделил на сотню капсул. На прошлой неделе по прибытию в пражский аэропорт его задержала таможенная служба. Для какого рынка предназначалась эта партия, пока неизвестно.

В теле 48-летнего иностранца было обнаружено 112 капсул с кокаином. Мужчина прибыл в Прагу из Мадрида. По словам пресс-атташе таможенной службы, пассажиров данного рейса проверяли ввиду высокого риска контрабанды наркотиков. В личном багаже иностранца ничего не нашли, но осмотр на рентгене показал наличие контрабанды.

Источник: aktualne.cz