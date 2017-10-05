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Метеорологи сообщили, когда в этом году выпадет первый снег в Чехии

Метеорологи сообщили, когда в этом году выпадет первый снег в Чехии

artyommm 1 0
Стал известен метеопрогноз на конец текущей недели и начало следующей.
Метеорологи сообщили, когда в этом году выпадет первый снег в Чехии

На выходных в Чехию придут дожди, снег и сильный ветер, который в горах превратится в настоящий вихрь. Средняя температура воздуха днем составит 9-13 градусов тепла. Изменений в прогнозе можно не ожидать даже в начале следующей недели. 

Первый снег в Чехии выпадет в ночь на пятницу, 6 октября, в горах, на высоте от 1 100 м над уровнем моря. Ночью он будет периодически идти и на более низких участках – на высоте 800 м над уровнем моря. В целом погода в пятницу будет характеризоваться переменной облачностью и обильными осадками, хоть и кратковременного характера.

В низинах прогнозируют ветер со скоростью около 55 км/ч, в горах – 70 км/ч. Подобный характер погоды сохранится и на выходных. Будет облачно, местами пасмурно с дождем или смешанными кратковременными осадками. В субботу, 7 октября, температура воздуха утром будет варьироваться в пределах от 3 до 7 градусов тепла, днем – от 10 до 14 градусов. 

В воскресенье, 8 октября, погода ухудшится. Днем обещают обильные осадки, пасмурную погоду, температура воздуха днем составит 9-13 градусов тепла. В горах будет идти снег. 

Источник: novinky.cz

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