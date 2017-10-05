Велосипедисты провели акцию протеста в центре Праги

В среду вечером в Праге прошла демонстрация велосипедистов. Участники выступали против запрета велосипедного транспорта в центре города.

Фото: https://www.facebook.com/IniciativaAutoMat/

В Праге 1 в ближайшее время собираются ограничить велосипедный транспорт. Запрет хотят распространить практически на весь центр города: от площади Республики до нижней части Вацлавской площади либо до улицы На Пршикопе. Согласно постановлению, в этой части города с 10:00 до 17:00 будет запрещено ездить на велосипедах.

https://www.facebook.com/IniciativaAutoMat/

Городская часть решила принять такое решение в целях обеспечения безопасности пешеходам.

«По закону мы обязаны обеспечить порядок и безопасность пешеходам. Разумеется, все знают, что пешеходная зона – это тротуар, который действительно должен принадлежать только пешеходам. Велосипедисты попали в эту зону как исключение – приблизительно 7 лет назад. В то время в Праге было на треть меньше туристов, и движение пешеходов не было таким плотным», – объяснил староста Праги 1 Олдржих Ломецки.

По его словам, комитет транспорта должен разработать проект по подготовке объездных велосипедных маршрутов.

«Если и придется принять какие-то ограничения, то они точно не будут касаться пешеходов», – прокомментировал Ломецки.

Активисты из организации Auto*Mat, которые собрали демонстрацию, не согласны с этой точкой зрения.

«Новый объездные маршруты слишком маленькие и к тому же небезопасные», – заявил эксперт по транспорту и член организации Auto*Mat Вратислав Филлер. По его словам, городская часть Прага 1 должна регулировать движение велосипедистов другим способом, а не запрещать его.

https://www.facebook.com/IniciativaAutoMat/

«Существуют разные решения, которые применяют за границей. Например, в Германии разрешено ездить медленно, в Брно действует ограничение до 10 км/ч», – добавил Филлер.

В демонстрации велосипедистов принял участие и староста Городской части Прага 7 Ян Чижински. Он также выразил несогласие с законопроектом.