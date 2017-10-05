В Праге задержали насильника несовершеннолетних

За изнасилование пяти девочек в возрасте 9-14 лет пражанину грозит 12 лет тюрьмы. Полиция считает, что жертв преступника могло быть гораздо больше.

В пяти изнасилованиях девочек в возрасте от 9 до 14 лет обвинили 44-летнего мужчину. Три изнасилования произошли в 1999-2002 годах в Праге. Еще два случая криминалисты зарегистрировали в Среднечешском крае. Полиция призывает возможных жертв позвонить по горячей линии.

Мужчину арестовали только в сентябре этого года. За совершенные преступления ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По информации криминалистов, насильник всегда действовал по одному и тому же сценарию.

«Он выбирал девочку и заходил с ней лифт в доме, а затем против ее воли съезжал с ней в подвал и там насиловал», – рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Полиция считает, что жертв этого мужчины в Праге и Среднечешском крае может быть гораздо больше. Всем, кто сообщит о произошедшем, полиция гарантирует полную анонимность, а в случае необходимости – помощь профессионального психолога.

Женщин, располагающих информацией о преступнике, просят звонить по номеру 158.

Источник: ČTK