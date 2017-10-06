Видео: Чешские полицейские в гражданском агрессивно нападают на водителя

Общественный резонанс вызвал инцидент в Пльзене, при котором полицейские в гражданской одежде угрожали водителю расправой. С точки зрения закона нарушения допустили обе стороны.

Практически все чешские СМИ пишут об инциденте, который произошел в Пльзене с карловарским водителем. Он обнародовал запись с видеорегистратора, на которой действия полицейских напоминают, скорее, нападение гангстеров. На записи видно, как мужчины в гражданской одежде на черном «Мерседесе» с тонированными стеклами блокируют другой автомобиль. Когда они приближаются к нему, один из них держит в руках оружие. Не представившись водителю как сотрудники полиции, мужчины начинают на него нападать.

Инцидент начался на Паттоновом мосту, когда служебный «Мерседес» попытался объехать автофургон с обозначением «Инвалид» в месте сужения дороги. Это заметил другой водитель, который начал светить «Мерседесу» дальними фарами, чтобы показать, что он едет небезопасно. Затем водитель опередил «Мерседес» со словами «Что вы за дебилы!». Находящиеся в «Мерседесе» мужчины ответили ему угрожающими жестами, включили сирену, скрытые маячки за лобовым стеклом и показали надпись «STOP» на табличке. Водитель не стал останавливаться и после съезда с моста уехал на другую полосу. Полицейские преследовали его по левой полосе, сигналили и требовали остановиться.

По словам адвоката водителя, мужчина думал, что имеет дело с бандитами, поэтому и не стал останавливаться. Во время езды он позвонил на линию 112, чтобы узнать, принадлежит ли номер угрожающей ему машины полиции. Ответ был отрицательным. Наконец, «Мерседес» подрезал его автомобиль. Полицейские в гражданской одежде вышли и начали угрожать ему, причем у одного из них было оружие в руке.

Затем один из полицейских напал на мужчину, вырвал у него телефон из руки и начал угрожать ему словесно и физически. Один из полицейских пытался схватить мужчину за горло и таким образом достать его из автомобиля.

Полицейские показали удостоверения личности только после повторного требования мужчины. Уже в участке оказалось, что мужчина имел дело с двумя секретными полицейскими в автомобиле со скрытым номером.

«Мы подали заявление в верховное государственное представительство, так как считаем, что их действия были противозаконными», – сообщил изданию Právo Рональд Немец, адвокат пострадавшего мужчины.

Что говорит закон

Согласно параграфу №79, останавливать автомобили имеют право только полицейские в форме. Но если водителя подозревают в преступлении, то остановить его можно другими знаками, в том числе табличкой с надписью «STOP».

По мнению эксперта, закон позволяет заблокировать автомобиль только в том случае, если водитель пытается скрыться или представляет опасность. В экстренной ситуации полицейские имеют право представиться устно, но использовать вульгарные выражения им запрещено. При задержании они должны вызвать на место патруль в форме.

Областное управление полиции осудило действия полицейских. Не приветствовали и действия водителя, который вмешался в ситуацию на дороге, пытаясь «наказать» автомобиль марки «Мерседес». По закону, он должен был передать записи со своей камеры полиции.

Результаты инцидента покажет следствие.

Источник: krimi-plzen.cz