Начальник пражской полиции уволен за то, что в гневе разбил чужой телефон

Начальника Городской полиции Праги 1 Мирослава Стейскала обвинили в злоупотреблении полномочиями. При проверке машины, которая незаконно припарковалась на месте для инвалидов, он забрал и разбил телефон одного из пассажиров. Директор пражской полиции Эдуард Шустер на время судебного процесса перевел его с руководящей должности на выполнение административных работ.
Инцидент произошел в конце прошлого года. Стейскал свою вину не признал.
«Я просто не позволил мужчине махать фотокамерой у меня перед лицом и фотографировать меня», – сообщил он журналистам.
В том случае, если его вину докажут, полицейскому грозит до года тюрьмы и до 5 лет запрета на деятельность в полиции. Шустер заявил, что если Стейскала признают виновным, то его уволят с работы. Если вину не признают, его восстановят в должности.
На Стейскала в этом году уже обрушилась волна критики после публикации его письма к подчиненным. В документе он отчитывал сотрудников за то, что они рассмотрели очень мало нарушений в этом году. Мэр Праги Адриана Крначова назвала это дедовщиной.
Агрессия чешских полицейских вызывает возмущение у граждан. К широкому общественному резонансу привел инцидент, когда полицейские в штатском заблокировали автомобиль и нанесли водителю физические травмы.
Источник: info.cz