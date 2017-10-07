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Начальник пражской полиции уволен за то, что в гневе разбил чужой телефон

Начальник пражской полиции уволен за то, что в гневе разбил чужой телефон

Vladislava M 1 0
Начальник Городской полиции Праги 1 при проверке автомобиля, припарковавшегося на месте для инвалидов, не вынес того, что один из пассажиров снимает его на телефон, и разбил его. Теперь его ожидает суд.
Начальник пражской полиции уволен за то, что в гневе разбил чужой телефон

Начальника Городской полиции Праги 1 Мирослава Стейскала обвинили в злоупотреблении полномочиями. При проверке машины, которая незаконно припарковалась на месте для инвалидов, он забрал и разбил телефон одного из пассажиров. Директор пражской полиции Эдуард Шустер на время судебного процесса перевел его с руководящей должности на выполнение административных работ.

Инцидент произошел в конце прошлого года. Стейскал свою вину не признал.

«Я просто не позволил мужчине махать фотокамерой у меня перед лицом и фотографировать меня», – сообщил он журналистам.

В том случае, если его вину докажут, полицейскому грозит до года тюрьмы и до 5 лет запрета на деятельность в полиции. Шустер заявил, что если Стейскала признают виновным, то его уволят с работы. Если вину не признают, его восстановят в должности.

На Стейскала в этом году уже обрушилась волна критики после публикации его письма к подчиненным. В документе он отчитывал сотрудников за то, что они рассмотрели очень мало нарушений в этом году. Мэр Праги Адриана Крначова назвала это дедовщиной.

Агрессия чешских полицейских вызывает возмущение у граждан. К широкому общественному резонансу привел инцидент, когда полицейские в штатском заблокировали автомобиль и нанесли водителю физические травмы.

Источник: info.cz

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мобильный телефон Прага полиция
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