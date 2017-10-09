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Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт

Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт

artyommm 1476 0
Причиной возвращения самолета Чешских авиалиний в пражский аэропорт стала выявленная в полете техническая неисправность.
Самолет Прага-Москва совершил вынужденное возвращение в пражский аэропорт

Самолет Чешских авиалиний рейса Прага-Москва развернулся обратно рано утром в воскресенье, 8 октября. Причиной вынужденного возвращения стало подозрение на техническую неисправность. Никто из пассажиров не пострадал. В Москву их отправили на другом самолете. Об этом сообщил пресс-атташе авиалиний Даниэл Шабик. 

«Было подозрение на техническую неисправность, экипаж ее правильно оценил и принял решение не продолжать рейс, а вернуться в Прагу», – сказал пресс-атташе авиакомпании. Новый рейс из Праги в Москву был совершен около 10:00, спустя два часа после вылета по расписанию.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чешские авиалинии самолёт Россия аэропорт Прага
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