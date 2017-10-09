Статистика: Что теряют люди в пражском аэропорту

В этом году пассажиры в аэропорту Вацлава Гавела потеряли в два раза больше вещей, чем в прошлом.

В этом году пассажиры потеряли в пражском аэропорту в два раза больше вещей, чем в прошлом. Люди одинаково хотят вернуть вещи обратно вне зависимости от их стоимости.

В этом году аэропорт Праги побил все свои рекорды: потерянных вещей накопилось столько, сколько еще никогда раньше не было. Сотрудники находили их в залах ожидания и туалетах по несколько десятков в день. В месяц накапливалось до 650 находок.

С каждым годов количество потерянных вещей в пражском аэропорту растет. Это можно объяснить и ростом пассажиропотока. По статистике, каждый третий человек что-то теряет в аэропорту Вацлава Гавела.

Больше всего вещей теряется при прохождении контроля безопасности. На втором месте – туалеты. Люди также часто теряют вещи непосредственно перед вылетом. Чаще всего теряется одежда и электроника, включая дорогостоящие смартфоны iPhone. По сравнению с прошлыми годами люди стали реже терять фотоаппараты.

С января 2017 года было потеряно 500 мобильных телефонов, 200 компьютеров и 250 планшетов. Среди дорогих вещей встречалась брендовая парфюмерия, драгоценности, например, кольцо с бриллиантом Cartier, сумки, а также наличные (до 100 000 крон). Богатые пассажиры также теряли часы Rolex и Breitling.

Среди самых нелепых вещей, которые теряли пассажиры в пражском аэропорту, были аквариумные рыбки, корпоративные презентации, картины, саксофон и секс-игрушки. Большое количество потерянных спиннеров говорит о том, как люди коротают время перед вылетом. В прошлом, вместо них, люди забывали на лавочках кубики Рубика.

Если вы потеряли вещь в аэропорту

Если вы что-то потеряете в пражском аэропорту, звоните по номеру 220 11 5005. Вам нужно будет описать потерянный предмет, уточнить место, день и время, когда он был потерян. Вернуть вещь можно будет лично или через доверенное лицо (необходимо будет показать удостоверение личности). Возможно также отправление вещи почтой или через службу доставки (расходы оплачивает пассажир). Бюро находок работает каждый день с 7:00 до 19:00.

Если вы что-то нашли в аэропорту, подойдите к пункту информации. Сотрудник аэропорта заполнит с вами бланк. Находку передадут на склад, где она будет ждать своего владельца три месяца.

В аэропорт Праги можно обращаться только в том случае, если вещь была потеряна именно в здании аэропорта. Если пассажир потерял ее на борту самолета, необходимо связываться со службой авиакомпании, которая занимается вопросами багажа.

Источник: aktualne.cz